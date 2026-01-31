醉失控！男試圖攻擊救護人員 遭警壓制

男子情緒失控，救護到場，他試圖攻擊。（圖／東森新聞）





新北新莊，一名男子酒後搭計程車回家，他卻情緒失控，救護到場，他試圖攻擊，警方火速趕到現場制止，他持續抗拒，當場被保護管束，壓制在地上。

員警：「你幹嘛，幹什麼啦。」男子酒醉，卻對救護人員動手。

員警：「你幹嘛，你要幹嘛，管束管束。」當場被員警壓制，他還在茫。員警：「醒了沒啦，喝醉酒啦，欸。」

事發在新北市新莊區四維路，32歲黃姓男子搭計程車返家後，因為酒醉在路旁情緒失控，消防救護人員到場關懷他的身體狀況，他卻突然情緒激動揮舞手腳，還試圖攻擊，現場一度混亂。

警方立刻制止，他還持續抗拒，當場對他實施保護管束帶回警局，等到他情緒穩定，再讓他回家休息。

但喝完酒這一鬧已經違反社維法，被依法裁罰。

