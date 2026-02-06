醉婦大鬧超商 酒瓶砸傷店員

高雄一間超商六日發生攻擊事件，六十歲李姓婦人疑酒醉失控，持玻璃酒瓶砸傷二十八歲潘姓女店員（圖）頭部，幸送醫無生命危險。 （讀者提供／中央社）

本報綜合報導

高雄火車站旁超商六日下午發生攻擊事件，一名六十歲李姓婦人疑酒醉結帳時不耐久候，當場情緒失控，持續朝店員砸擲酒瓶，導致二十八歲潘姓女店員頭部受傷血流不止，送醫幸無生命危險。警方到場逮捕李婦，依殺人未遂罪送辦。

高雄市警察局新興分局下午二時三十分獲報，中山一路一間超商發生衝突，經員警到場初步了解，為六十歲李婦在超商購物，疑結帳時與店員潘女起口角，李婦情緒失控大鬧超商，持玻璃酒瓶砸傷潘女頭部，碎玻璃四處飛濺，女子還一邊咆哮，現場顧客及店員均受到驚嚇。

目擊民眾表示，女子對店員咆哮，隨後突然發瘋般狂砸架上的酒瓶，並朝店員頭部砸去，當下大家趕緊躲避，部分人員躲進倉庫內避難。事件過後，超商地板血跡斑斑，還混雜著酒水，所有貨物全被砸落，現場一片狼藉。

警方到場先制止李婦，並通報救護車將潘女送醫，幸意識清醒，無生命危險。全案依殺人未遂罪移送高雄地檢署偵辦。 （飲酒過量，有害健康。）