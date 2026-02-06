醉婦超商抓狂！酒瓶重砸無辜女店員頭頂 「血流滿面」已達殺人未遂

李婦被逮後依殺人未遂罪嫌移送法辦。讀者提供

高雄市新興區一名60歲李姓女子今天下午疑因酒後失控，在中山一路某超商內結帳時與店員發生口角，李婦當場大怒，隨手抄起一旁的玻璃酒瓶猛砸女店員頭部，當場血流如注，場面駭人。警方獲報後迅速趕抵現場將動手的李女逮捕，依殺人未遂罪嫌移送法辦。

新興分局中山路派出所下午2時30分許接獲報案，指稱中山一路某超商內有民眾滋事。經初步了解，涉案的李姓婦人當時疑似酒醉，在結帳過程中與28歲的潘姓女店員發生爭執，李女情緒失控，突然抓狂使用玻璃瓶作為武器，朝潘女頭部揮擊，導致潘女當場頭破血流，超商地板血跡斑斑。

員警趕到現場後，立即採取強制作為將李女帶回偵訊，受傷的女店員隨後被送往醫院救治，所幸意識清楚無生命危險。警方在訊後認為李女攻擊頭部之行為具有高度危險性，依《刑法》殺人未遂罪嫌移送高雄地檢署偵辦。



