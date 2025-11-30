醉客客運上與司機口角 轉運站外扭打還使出過肩摔

社會中心／洪巧璇、吳培嘉 新北報導

人來人往的轉運站發生全武行！昨天（29）傍晚有一名喝醉酒的乘客，在客運上和司機發生口角，過程中他還試圖拿出酒瓶亂砸，遭到司機壓制，沒想到客運抵達總站後，乘客還是火氣很大，頻頻辱罵司機，雙方大打出手，嚇得路過乘客不敢靠近。

路過民眾：「打架了打架了。」公車轉運站外頭，兩名男子扭打成一團，互相抓著對方的衣領，拉扯推擠，其中一人還直接，把對方撂倒過肩摔，兩人都被打趴在地，但說什麼就是不肯善罷干休，嚇得路過民眾都不敢靠近。勸架乘客：「不要吵架啦。」乘客見狀，趕緊上前勸架，試圖要拉開兩名男子，不過他們到底為了什麼事情，火氣這麼大，當街全武行，時間退回到幾分鐘前，原來兩人早就在公車上發生爭執。客運司機vs.喝醉乘客：「我喝酒也有事情喔是怎樣，言論自由你知道嗎。」

乘客喝酒醉，在公車上和司機起口角，雙方你一言，我一語，爭論不休，事發就在29號傍晚4點多，新北市新店轉運站外頭，一名喝醉酒的乘客上車後，就辱罵客運司機不雅字眼，被制止後，沒想到乘客還說自己有言論自由，愛講什麼就講什麼，男子情緒激動，甚至還拿出酒瓶，試圖要攻擊司機，雙方才會打了起來。台北客運副理陳仕涵：「乘客左手有一個黑色袋子裡面裝酒瓶，作勢要攻擊我們駕駛，好像是在打架，其實我們駕駛是要避免他做攻擊。」

釀成衝突事件，駕駛基於保護其他乘客的行為不會被懲處，一場鬧劇畫下句點。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

