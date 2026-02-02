醉後撞卡車 宜蘭毒駕車門沒了

宜蘭縣發生驚險連環交通事故，29歲陳姓男子1日酒後駕駛紅色自小客車，不僅連續撞擊路旁車輛還肇事逃逸，車輛行駛途中右側門板金整片掉落，宛如「邊開邊解體」。警方循線攔查神情恍惚的陳男，酒測值達0.18mg／L，並在車內查獲依托咪酯電子菸彈，依公共危險及毒品罪送辦，陳男事後也坦承酒駕及施用毒品。

據了解，陳男前日上午在五結地區發生交通事故，撞擊停放路旁的卡車，造成卡車車燈毀損、零件散落，陳男駕駛的紅色自小客右側車門嚴重變形卻未停車處理，反而加速逃離現場，行徑相當誇張，其他路人見狀嚇出一身冷汗。

警方表示，車輛在明顯受損情況下，陳男仍持續一路往壯圍開，行駛約11公里左右，經富祥路與中央路二段時再度擦撞停放路旁的休旅車，猛烈撞擊力道讓原本搖搖欲墜的右側門板金掉落，整輛車右側只剩門框仍掛在車上。

警方接獲通報後展開追查，於路口將陳男攔下，發現其精神恍惚、反應遲緩，遭警方壓制時還直喊「好痛」，酒測值達0.18mg／L，並在車內查獲依托咪酯電子菸彈，陳男亦有毒品前科，依法採尿送驗並移送偵辦。

路邊店家目擊時直呼傻眼，「車門快掉了，輪胎好像也破了，卻還在行駛，太危險了！」整個過程像電影場景，完全無法理解車怎麼開的。

警方呼籲，酒駕、毒駕不僅違法，更可能釀成無法挽回的憾事，民眾切勿心存僥倖，警方將持續加強取締，以確保用路人生命安全，若民眾發現可疑或危險駕駛行為，應立即撥打110報案，以免釀成重大事故。