醉後擁吻全被拍！夏宇禾深夜「激吻已婚富三代」道歉了 親揭2人關係

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

曾演出《風水世家》、《一家團圓》等八點檔的女星夏宇禾，近日被直擊深夜現身招待所門口，與一名白衣男子當街摟抱、嘴對嘴親吻，畫面相當親暱，而該名男子身分隨後也被起底，不僅是富三代且還是人夫。對此，她透過經紀人回應道歉。

根據CTWANT報導，這名白衣男並非首次與夏宇禾同框，早在4月她與李聖傑被拍到街頭親密互動時，除了好姐妹張家瑋外，白衣男也在場，當時被視為「電燈泡」。沒想到幾個月後，男主角直接換人，夏宇禾與白衣男深夜走出中山區招待所後，在門口互動頻頻、氣氛曖昧，不僅靠肩聊天，甚至接吻擁抱。

廣告 廣告

據了解，白衣男出身地方望族、留學歸國，是名符其實的富三代，但早已結婚生子，社群平台上不乏與妻兒的家庭生活照，形象一直是好老公、好爸爸。由於雙方社群互相關注，夏宇禾應不可能不清楚男方的已婚身分。

根據《ETtoday星光雲》報導，夏宇禾今日透過經紀人回應表示，「浪費社會新聞和版面我很抱歉，錯就是錯，我會好好檢討自己的行為，因為喝酒造成的錯誤，我對家人和社會大眾覺得很抱歉」。

除此之外，夏宇禾也向大眾解釋與該名男子的關係，表示與該男子是朋友介紹認識，對他並無其他想法，「但當天因為我飲酒過量，導致自己的行為與分寸不當，我對所有因為這件事受到傷害的人都非常的抱歉，我會深刻反省」。

夏宇禾最後強調，「我一直以來都尊重婚姻與家庭的價值，未來也會更加謹慎自律，避免再發生任何讓大家擔心或誤解的情況。謝謝大家的關心」。

更多FTNN新聞網報導

酒後又出事？夏宇禾街頭擁吻白衣男全被拍 身分曝光竟是已婚富三代

李聖傑認和夏宇禾沒後續！曝另一半條件 「會打網球加分」

中秋前夕迎喜訊！台八女星升格二寶媽 喜曬「地表最強小四」

