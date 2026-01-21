醉後翻臉！男「占廁太久」惹老闆好友怒 當街互毆

兩名男子當街發生肢體衝突。（圖／東森新聞）





喝醉後翻臉。花蓮一群人到好友的酒吧捧場，卻有兩名男子在店外互毆。原來是男子占用廁所時間太長，讓老闆的好友看不下去，認為影響做生意，卻因黃湯下肚，情緒激動，最後打了起來，演變成肢體衝突。

兩名男子當街發生肢體衝突，旁人怎麼相勸都沒用。

衝突男子vs.員警：「不要開了啦，好了沒啦，你被誰打？」

男子遭員警制止，仍情緒激動，多次試圖掙脫。

員警vs.衝突男子：「趴好！（我聽你的，我克制。）趴下！講不聽是不是？你再衝看看啊。」

好不容易壓制住一人，另一方還想上前。

員警vs.衝突男子vs.勸架友人：「不要過來！後退！不要再過來了！（好了啦，警察啦，那是警察！）」

連波麗士大人一度也分不清狀況，因為雙方都喝得醉醺醺。監視器畫面拍下，一群人站在酒吧前的大馬路上扭打成一團，警車鳴笛到場後，他們仍繼續打。

當眾互毆的兩人其實是好友。案發在花蓮，日前31歲胡姓男子與一群朋友到45歲潘姓男子，在國聯五路上經營的酒吧聚會。期間胡姓男子占用廁所時間過久，引起潘姓男子不滿，認為影響做生意，將人帶到一樓理論，卻疑似酒後情緒失控，雙方從口角爭執越吵越兇，最後從騎樓拉扯到馬路邊，一度扭打倒地。

一旁友人勸架無效，只好報警求助。

花蓮分局豐川派出所所長林健鑫：「警方到場後立即控制現場，雖雙方未再有肢體衝突，惟一名男子仍情緒激動，不聽勸阻。」

原本是到店裡捧創業好友的場，卻因黃湯下肚失控翻臉，昔日好友互告收場，只能說，MELODY說得沒錯，喝酒真的不好。

