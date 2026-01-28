醉情侶口角店外互扁！「扯髮、呼巴掌」還砸店 老闆傻眼：我很冤枉

記者石明啟、羅欣怡／桃園報導

情侶喝醉酒在店門口打架。（圖／記者石明啟攝影）

無妄之災！桃園市龜山一間豆花店，23日清晨店門還沒開，門外就來了一對醉醺醺的情侶，一開始是女生在安撫男友，但最後兩人變成仇人般開始互毆，兩人你來我往把過去的恩愛放一邊，一拳又一拳的實捶落在對方身上，最後女生氣到拿店家門口的櫥櫃和廚餘桶出氣，砸爛的拍拍屁股走人，店家開門做生意看到這場景傻眼，現在已經報案，要揪出這對不負責任的情侶檔。

女生動手毆男友、抓頭髮。（圖／記者石明啟攝影）

畫面中，這對男女朋友似乎為了什麼事在爭執，女生試圖上前安撫，但卻遭男友一手甩開，甚至直接抓住女友衣領，女生這時也被激怒不再低聲下氣，馬上就是一巴掌還擊，接下來出拳猛攻。

女生砸店出氣。（圖／記者石明啟攝影）

男生則是處於防禦姿態，一邊趁隙抓住女生領口保持一點距離，但女生已經氣到抓狂，直接一把抓住男生的頭髮，兩人從騎樓打到馬路邊，雙雙跌倒。

櫥櫃和廚餘櫃都遭到損壞。（圖／記者石明啟攝影）

從地上站起來的女生，一肚子火無處發洩，見到店家在門口的櫥櫃和廚餘桶，直接用力翻倒，就連在馬路邊的旗幟也不放過，還有理智的男友一邊善後，一邊還得繼續安撫，但兩人最後留下爛攤子拍拍屁股走人。

老闆無奈報案，要揪出這對不負責任的情侶。（圖／記者石明啟攝影）

店家開門發現慘況，調閱監視器後才還原整起離譜過程，無奈說「你們喝酒在開心、在快樂，喝酒喝通宵、手牽手，天亮兩個不開心來我這砸我東西，真的很冤枉」。女生砸毀的櫥櫃都是店家量身定制，財損約2萬元，目前已經報警，揪出這對不負責任的情侶檔。

