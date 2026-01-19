醉漢倒臥補習班門口嚇壞孩童 放學時刻「心驚驚」信義警急救援

員警接獲報案有醉漢臥倒在補習班門口，抵達時發現老翁已經是熟面孔，立刻通報119將人送醫。信義三兩事

台北市信義區上週（13日）下午16時許發生一起醉漢倒臥補習班門口事件，正值孩童放學尖峰時段，家長與老師見狀憂心不已，深怕影響學童安全。警方獲報後迅速到場處理，成功排除狀況，讓放學秩序恢復平靜。

信義分局福德街派出所表示，員警當日接獲通報，指轄內補習班門口有一名男子疑似酒醉倒臥在地，時間點正好接近放學，補習班外已有不少孩童與家長聚集，現場氣氛一度緊張。警方不敢大意，立即派員前往了解。

員警到場後發現，倒臥在地的是一名60多歲王姓男子，酒醉不醒並自述身體不適。考量其健康狀況與現場安全，警方隨即通報119，協助將王男送醫檢查。警方指出，王男平時無業，經常白天即飲酒，曾多次在公園或路旁醉倒。

廣告 廣告

警方強調，雖然王男並未對他人造成直接危害，但其倒臥地點正位於補習班門口，若未即時處理，恐引發孩童恐慌，也讓家長擔憂不安，因此第一時間介入處置，確保學童放學安全無虞。

事後補習班於社群發文感謝警方幫助。翻攝信義三兩事

處理過程中，補習班老師與在場家長頻頻向警方表達感謝，並在社群平台發文致謝，稱讚員警一邊處理醉漢狀況、一邊留意孩童安全，展現高度專業與暖心態度，讓孩子能在安全的環境中安心返家。

信義分局也呼籲，民眾飲酒應量力而為，避免因酒醉發生危險或造成他人困擾；若發現類似突發狀況，可立即通報警方，警方將秉持為民服務精神，迅速到場提供必要協助。



回到原文

更多鏡報報導

基隆3煞為百萬債囚禁虐死7旬翁 冰屍1個月後乙炔焚屍...主嫌判12年

獨家直擊／外送員突強開轎車門拽駕駛下車 民眾嚇傻⋯原來是警察在抓車手

獨家／中天主播林宸佑遭收押 檢調追「看不見的金流」支付寶、微信錢包成斷點

2026暗潮洶湧！命理師曝1月大凶「群星進入魔羯」：台灣風聲鶴唳