醉漢呆坐永康幹道旁 員警護送返家

一名狀況不佳的男子在幹道上，員警極力勸離。（民眾提供）

記者張淑娟／永康報導

永康區三十日一早就有民眾發現一名飲酒過量男子呆坐在交通要道復國一路上，立即通報永信派出所，員警陳冠甫和陳宇澤立即趕往現場，並發現該男子是轄區內的楊姓民眾，曾有多次飲酒後摔倒送醫紀錄，更怕他在幹道上發生危險，員警設法勸說，這才安全護送楊男返回家中。

三十日清晨，一名楊姓男子在酒精影響下，意識狀況不佳，還呆坐在重要幹道旁，民眾趕緊請來員警協助，但楊男對員警的勸說，一度表示可以自行返家，不過，兩名員警方考量到該處為幹道，若任由狀況不佳的楊男獨自步行，恐在車流中易發生危險，因此極力的勸說，更好言好語的勸導，楊男才願意接受員警的協助返家。

由於楊男已有多次喝酒之後摔倒被送到醫院的情形，員警對他的情況有一定了解，為避免發生意外，才用巡邏車送楊男返家，家屬對員警的溫馨服務特予感謝。永康分局指出，永康人口多，相對各種情況也多，此次員警用極大的耐心勸導，成功防止可能發生的危險，籲請民眾多多支持員警的工作。