醉漢大鬧急診室！ 出手襲擊醫護.員警 遭壓制送辦

南投縣 / 綜合報導

南投縣一名蕭姓男子，今(30)日早上9點多，疑似酒醉撞傷頭部，被送醫包紮，但過程卻不願配合，大鬧急診室，不僅對醫護人員飆國罵，還出手攻擊兩名醫護人員。2名員警獲報到場，將男子帶離醫院過程，也被襲擊，員警當場將蕭姓男子壓制在地，依傷害等罪嫌送辦，幸好遭受攻擊的兩名醫護及兩名員警，傷勢都沒有大礙。

監視器畫面拍下，病床上的男子，似乎不願配合包紮，不斷扭動身體。醫護人員說：「你在幹嘛，安靜啦。」三名醫護人員，又說又哄下男子才稍微配合，只是卻不斷高分貝謾罵，一旁醫護人員忍不下去了，出言勸阻。男子VS.醫護人員說：「怎樣，(沒有怎樣，這裡是醫院)，怎樣。」

廣告 廣告

沒想到男子情緒高漲，起身飆罵，沒多久後，有醫護人員見狀上前勸阻，雙方火氣都很大，但男子，卻突然動手攻擊醫護人員。遭攻擊護理師說：「我剛上班，那時候他(動手男子)情緒就已經很激動了，他突然間出現辱罵醫護人員，跟要拿我們的醫療器材攻擊的行為了，我們怕同事被攻擊到，就是靠近，結果就被右手打了一拳臉，導致我現在頭還有一點暈，這邊有點腫脹。」

事發就在30日早上9點多，渾身酒氣的蕭姓男子，因為，撞傷頭部，被送往南投竹山東華醫院急診，包紮過程不願配合，先是飆罵，再動手襲擊，就連警方到場，將他帶離醫院過程，還動手攻擊員警，慘遭，壓制在地依法送辦。

南投縣警竹山分局延平派出所所長林家畯說：「造成兩名醫護人員及兩名員警輕微受傷，後續將以醫療法及傷害罪嫌，移送台灣南投地檢署偵辦。」遭攻擊的兩名醫護人員，分別有頭暈及擦挫傷，幸好傷勢沒有大礙，但，黃湯下肚，卻上演一連串脫序行為，現在酒退了，蕭姓男子懊悔都來不及。

原始連結







更多華視新聞報導

醉男大鬧急診室！襲警吐口水 急診醫安撫秒收服

輔大醫急診室竄白煙 疑「空調設備異常」無人傷

醉漢隨機攻擊「5分鐘打3人」 突襲員警被壓制

