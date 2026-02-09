醉漢大鬧西門捷運站 男子失控遭警壓制帶回管束

社會中心／洪巧璇、張皓宇 台北報導

又是酒精衝腦，在捷運裡咆哮，造成民眾恐慌！昨天下午，有民眾目擊，一名男子在熱鬧的西門町商圈，被警方架走，原來他在幾分鐘前，喝醉酒，在捷運站內大聲講話，站務員勸阻也沒用，雙方甚至還爆發拉扯，員警獲報到場，男子依舊失控，最後被壓制，帶回派出所管束。

酒醉男子vs.員警:「我今天喝醉，我幹嘛，我沒差啊。」紅衣男子翹著二郎腿，話都說不清楚，但講話音量倒是很大聲，對著員警以及站務員咆哮。酒醉男子vs.員警:「第三次吼，你先站好，你現在直接...。」喝酒醉，把捷運當自己家，以為吃了無敵星星，就敢不聽警方勸阻，結果大吵大鬧的下場，就是被員警壓制，但儘管如此，男子依舊相當失控。就怕波及其他乘客，男子在大庭廣眾下，一左一右被警方帶出捷運站，到西門町機動派出所保護管束。

廣告 廣告





吃無敵星星？醉男大鬧捷運不鳥員警勸阻 遭壓制帶返所管束

吃無敵星星？醉男大鬧捷運不鳥員警勸阻 遭壓制帶返所管束（圖／民視新聞）

民視記者洪巧璇:「西門町是國內外旅客的旅遊景點，為了維護治安，因此在捷運站外就有一間機動派出所，但運作時間不是24小時，而是因應西門町人潮眾多的時段。」事發在8號下午4點多，警方獲報，有一名酒醉男子在捷運站內大聲講電話，嚴重影響其他乘客，多次勸導都沒用，甚至還對站務員咆哮、推擠，直到警方到場才將這名男子帶回派出所管束。









吃無敵星星？醉男大鬧捷運不鳥員警勸阻 遭壓制帶返所管束

吃無敵星星？醉男大鬧捷運不鳥員警勸阻 遭壓制帶返所管束（圖／民視新聞）

西門町派出所副所長陳俊全:【經多次勸導不聽且持續咆哮，最終因推擠勤務人員，遂將該名男子管束。」喝酒醉不是鬧事的理由，酒精衝腦、亂了理智的後果，只能到警局裡，等酒醒。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

原文出處：吃無敵星星？醉男大鬧捷運不鳥員警勸阻 遭壓制帶返所管束

更多民視新聞報導

宜蘭分租套房深夜惡火！2租客葬身火海 起火前聽到爆炸聲

北投湯屋驚傳情侶雙亡！女友泡湯猝死 男友急救突倒地身亡

最新／恍神釀禍？新竹貨車猛撞派出所 車頭全毀畫面曝

