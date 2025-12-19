醉漢市場揮舞平底鍋 員警合力壓制42歲男帶回警局管束

cnews204251219a06

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

台中市西屯區光明市場，原本是婆婆媽媽買菜、攤商吆喝的地方，日前中午突然闖入1名滿身酒氣的男子，在市場車道徘徊，一邊咆哮、一邊揮舞手中的平底鍋，讓路過民眾看得心驚膽顫。第六警分局表示，有路人擔心男子是不是要打人，趕緊打電話報警求助。轄區西屯派出所接獲通報，立即派員前往處理。由於張男情緒逐漸失控，現場員警也通報支援警力，再趁其不備合力上前將他壓制在地，迅速隔離手中的「武器」，並將人安全帶回派出所管束。

警方表示，員警到場時，只見42歲張姓男子情緒明顯失控，嘴裡胡言亂語，整個人酒氣沖天。當員警試圖上前了解狀況時，張男卻突然情緒激動的大吼大叫，還一步步逼近員警，現場路人見狀紛紛後退，驚慌逃竄。面對突如其來的威脅，員警保持安全距離，不斷喝令張男放下物品、冷靜配合，但對方情緒非但沒有緩和，反而愈發激動。

第六警分局表示，員警考量市場人潮眾多，稍有不慎就可能傷及無辜，隨即通報支援警力到場，並趁其不備合力上前，將張男壓制在地，迅速隔離手中的「武器」，並將人安全帶回派出所。全程未造成其他民眾受傷，也讓虛驚一場的市場，逐漸恢復秩序。

第六警分局表示，對於任何危害公共安全、影響社會秩序的行為，警方都會第一時間介入、果斷制止。也呼籲民眾，如果發現現場有警察執行公務，請保持安全距離，以策自身安全。

照片來源：台中市警方提供

