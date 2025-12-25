醉漢平安夜衝燒烤店高喊「要殺人」 還想「菜刀換西瓜刀」秒遭壓制

林姓男子酒後失控，持刀闖入燒烤攤稱要殺人，所幸被警方即時阻止、壓制送辦。（圖／翻攝畫面）

桃園市中壢區24日平安夜發生恐嚇案件，42歲林姓男子酒後失控，闖入忠孝路燒烤攤高喊「我要殺人」，並持菜刀沿街揮舞、嚇壞現場民眾，甚至沿途毀損車輛，還向路邊的鹽酥雞攤聲稱要「菜刀換西瓜刀」，所幸店家機警，立刻收走其刀具，林男則被立刻趕來的警方制伏，全案依法送辦。

24日晚間7時許，林男闖入忠孝路一帶店家大聲叫囂，隨即拿走店內菜刀，沿途毀損汽車、機車各1輛。過程中，林男一路走到成章一街與福德街口，甚至試圖向鹽酥雞攤換取西瓜刀，所幸店家機警，立即收回其菜刀並拒絕再提供任何刀具。

警方獲報後迅速啟動警網，約1分鐘內即趕抵現場，以優勢警力將林男壓制逮捕，並當場扣回菜刀1把。經初步了解，林男為酒後情緒失控，並非預謀犯案，訊後警方依刑法恐嚇公眾罪，將其移送桃園地檢署偵辦。

中壢警分局長林鼎泰表示，警方對於任何危害公共安全的暴力行為，均秉持「積極、迅速」原則處置，確保民眾生命、身體與財產安全。他也呼籲民眾，若發現可疑或危險情事，務必第一時間通報警方，共同維護社會治安。警方未來也將持續加強巡邏與快速應變機制，讓民眾能安心生活、放心出門。

◎喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。

