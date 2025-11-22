醉漢折警車天線! 遭制止怒扁2警 1人腦震盪
社會中心／吳玟誼、洪國凱 台北報導
醉男襲警！一名50歲楊姓男子，今天凌晨，和朋友前往大安區喝酒，只見他醉醺醺，竟然把警車上無線電天線折斷，員警上前制止，沒想到他猛攻擊員警，造成兩名員警受傷，一人腦震盪、臉部受傷，另一人手部受傷，全案依妨害公務、傷害及毀損罪嫌送辦。
員警：「趴下！」員警前往案發現場支援，只見男子喝得醉醺醺，一個右鉤拳，就往警察身上猛烈攻擊，眼鏡當場噴飛。
員警：「先把他帶回去。」
醉漢折警車天線! 遭制止怒扁2警 1人腦震盪，被警方壓制上靠。（圖／警方提供）
實在有夠大膽，敢攻擊員警，這下是現行犯，警方不忍了，團團包圍，直接上銬逮捕。囂張襲警場面，就發生在22號凌晨，原來這名50歲的楊姓男子，和朋友在台北信義區聚餐喝酒，喝的爛醉，又坐小黃來到大安區酒店續攤，但都還沒上樓，看到路邊員警在臨檢，居然一時手癢就上前把警車後方的"無線電"折斷，員警上前制止，沒想到，慘被襲擊。
醉漢折警車天線! 遭制止怒扁2警 1人腦震盪。（圖／警方提供）
台北市大安警分局敦化所所長呂政隆：「全案依刑法妨害公務，傷害罪及毀損罪嫌，移請台北地檢署偵辦。」
被攻擊的員警，被打到腦震盪、臉部擦挫傷，另一人則手部受傷。嫌犯有傷害、毒品等前科，這回黃湯下肚沒酒駕，卻失控襲警。酒醒後身上多了好幾條罪，這喝醉代價可不小。
