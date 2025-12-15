醉漢持刀追殺學生闖國小校園 遭法院裁定收押

男子酒醉持美工刀在街頭追逐學生，更尾隨學生闖入校園。 圖：屏東警分局提供

[Newtalk新聞] 屏東縣仁愛國小13日中午驚傳校園安全事件！一名酒醉男子情緒失控，持美工刀在校外追逐學生，更尾隨學生闖入校園。警方到場將嫌犯制伏，未釀成重大傷害。全案經檢方複訊後，已向法院聲請羈押並獲准。

事發於13日中午12時許，兩名高中生在仁愛國小圍牆邊等候同學時，發現45歲的曾男騎腳踏車接近，舉止怪異，兩人察覺有異後閃避離開，不料曾男突然掏出美工刀朝2人揮舞，嚇得學生逃進校園避難，曾男尾隨闖入。所幸校護見狀緊急將學生帶入保健室上鎖庇護並通報警方，警方獲報到場將嫌犯制伏，未釀成重大傷害。

屏東警分局於男子身上查扣美工刀1把。警方調查指出，曾姓男子當時酒醉意識不清，且為當地街友，居無定所，過去曾有竊盜及公共危險等前科，行為已對校園及公共安全構成重大威脅，警方依殺人未遂、恐嚇等罪嫌，移送屏東地檢署偵辦，檢方複訊後向法院聲請羈押，經召開羈押庭後獲准，全案依法送辦。

