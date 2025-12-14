醉漢持刀追殺！2高中生躲國小求救 「恐有再犯之虞」屏院裁定收押

醉漢持刀攻擊高中生，屏東地院裁定收押。資料照片



恐怖攻擊！屏東縣2名高中生昨天（12／13）中午在屏東市仁愛國小外，突遇1名曾姓醉漢持美工刀追逐，高中生趕緊躲進國小求救。警方獲報後約3分鐘內抵達，迅速將持刀男子制伏，無人受傷。檢方也立刻將嫌犯向向法院聲請羈押，今天（12／14）上午11時經屏東地方法院裁定收押。

高中生的父親也在臉書上轉述孩子的說法，曾男當時將刀具反手持握、刀刃朝下，疑似鎖定男學生追逐。兩人迅速奔向國小校門避難，當時校內正值校慶活動期間的用餐時段，尚未進行下午活動。女學生先行跑上2樓躲避，男學生則在校園內遭追逐，過程中一邊奔逃一邊撥打電話報警求助。

最後男高中生躲進國小校內保健室向校護求救，校護人員隨即將現場可見的學童共6人帶入保健室避難，保健室內共8人將門反鎖，並以身體頂住房門。甚至令人不寒而慄的是，曾男一度在保健室外徘徊，透過窗戶試圖搜尋目標，還好警方也隨即趕到將人制伏。

警方表示，該案對公眾及校園安全影響重大，初判曾男疑似酒後情緒失控，評估有再犯及危害公眾之虞，警方建請檢察官向法院聲請羈押，今天上午11點經屏東地方法院裁定收押。

《太報》關心您，勇敢拒絕任何形式暴力，求助專業人員保護自己與他人的安全。

‧全國家暴專線：113

‧報警：110

‧線上通報：關懷e起來

