醉漢持刀追逐高中生 收押

曾姓醉漢涉持刀闖進校園追逐高中生，屏東法院裁定收押。（記者毛莉翻攝）

記者毛莉∕屏東報導

屏東縣兩名高中生十三日在屏東市仁愛國小外，突遇喝醉的曾姓男子持美工刀追逐，高中生躲進國小求救，警方趕抵制服，無人受傷。屏東地院十四日裁定收押曾男。

四十五歲曾姓男子十三日中午持美工刀在屏市仁愛路周邊徘迴，此時有兩名高中生坐在仁愛國小人行道長椅上，等待與其他同學會合後一起去看電影。未料曾男騎自行車靠近，兩名高中生察覺異樣準備離開，曾男突然掏出美工刀，開始追逐兩人。

最後高中生跑進仁愛國小保健室求救，警方在三分鐘內抵達並制服曾男，所幸無人受傷。

全案警方訊後，依殺人未遂、恐嚇等罪嫌，將曾男移送屏東地檢署偵辦。屏東警分局表示，曾男持刀恐嚇滋擾民眾，行為已嚴重影響公眾及校園周邊安全，蒐集相關事證、調閱監視器並查扣犯案工具，評估有再犯及危害公眾之虞，建請檢察官向法院聲請羈押，十四日經屏東地方法院裁定收押。