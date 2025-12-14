醉漢持刀闖校園！ 校慶恐成校園安全網漏洞

屏東縣 / 綜合報導

繼續來追這起持刀闖入校園的意外，外界也質疑，為何2名高中生都跑進校園了，緊追在後的醉漢仍然能闖入，過程中都沒有任何阻攔措施嗎。讓不少民眾覺得很意外，就怕過程中手無寸鐵的國小學童因此受害，對此，屏東教育處說，原則上平時就規定校外人士進校園要登記，而各學校也能再加強相關措施，好讓校園安全網更完善，至於校慶活動人流大未來勢必要更留意進出人士，避免意外發生。

同學們在操場上，精神抖擻的舉著啦啦隊彩球跳起舞來，為了慶祝校慶活動同學們賣力表演，這是屏東市 這所 國小，昨(13)日舉行校慶運動會，本是溫馨愉快的慶典，沒想到無預警闖入1名持刀追逐高中生的醉漢，這樣的意外民眾難以置信。

廣告 廣告

民眾說：「來這裡走路運動，沒聽過這種事情，這第一次聽到，如果自己小孩在這上課當然會怕。」、「當然擔心不明的人，自己的小孩子受到傷害。」只是醉漢持刀大搖大擺闖入校園，外界也質疑校園安全網是否出現漏洞，怎麼過程中沒有被攔阻，況且是國小校園，對手無寸鐵幼小的孩子們來說是一大威脅。

屏東教育處副處長吳佩珊說：「校慶當天的確，人的流動比較頻繁的，那有可能是社區的民眾或家長或畢業的校友進來，所以其實就，還是會請學校的師長再提高警覺。」教育處表示，依據現行規定，校外人士要進到校園都得先向相關處室登記。

而各校園也會依據所需自行增訂完善安全配套，例如加強巡邏次數、架設監視器等規範，只是這一回開放式校園舉行校慶活動，卻上演這驚險一幕，未來校方辦理活動勢必將提高警覺，避免類似意外發生。

原始連結







更多華視新聞報導

離譜！ 醉漢闖靜宜女宿「脫到剩內褲」 女大生嚇躲房間

醉漢持利刃追！2高中生機靈躲國小保健室保住一命

疑交通管制不當！騎士壓管線慘摔 警：最高罰15萬

