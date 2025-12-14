醉漢持刀「追殺」兩高中生 躲進國小保健室保命

一名男子持美工刀追殺兩名高中生，一路從校外追進校園裡。（圖／東森新聞）





屏東一間國小辦校慶活動，沒想到竟有一名男子持美工刀追殺兩名高中生，一路從校外追進校園裡，女高中生逃到二樓，男高中生在操場被追殺跑了兩圈，最後躲進保健室才逃過一劫，警方初步調查，醉漢誤認高中生是欠錢的人，不過有家長表示曾在附近看過男子持刀亂揮，這名男子最後被依殺人未遂、恐嚇等罪嫌移送偵辦。

員警：「目前他已經在保健室裡面，如果有需要再去保健室。」

12月13號下午一點多，這名男子被好幾名員警圍住，隨即被帶回警局才讓大家鬆了一口氣，因為他幾分鐘前才在旁邊的校園裡持美工刀追殺兩名高中生。

目擊者：「歹徒好像就看他們不爽，就去追他的樣子，跑到我們學校的保健室，裡面去了，看到這種情況的話，會不會覺得校園安全，其實多少會有點擔心啦。」

兩名高中生說他們在國小外面的長椅等朋友，相約要去看電影，男子拿美工刀尾隨還口出穢言，他跟女同學嚇到跑進一旁的國小，男同學被追殺2圈，女同學逃到2樓，最後男同學是躲進保健室求救，校護把保健室反鎖才沒讓男子得逞。

被害高中生父親：「曾男靠近他們的時候，就覺得怪怪的，然後他的手放進外套裡面，要拿刀子的時候他們就趕快跑了。」

警方初步調查，男子當時喝醉了，誤認高中生是欠他錢的人儘管員警在三分鐘內到場 ，當時國小正在辦校慶，也讓學童及民眾飽受驚嚇。

被害高中生父親：「我兒子就在校園的操場上面跑，歹徒是一邊拿刀子一邊，然後一邊說要砍死你啊，當然會危險啊 ，誰看了都怕。」

隔了一天，常來學校運動的民眾人心惶惶。

附近民眾：「自己如果有孩子在這裡上課，自己也會害怕啊，小孩還那麼小啊，很危險啊，家長轉述是兩三個月前，他就是站在紅綠燈下面，然後拿刀亂揮啊。」

根據了解，喝醉的男子平時就常在學校附近閒晃，沒想到竟然會持刀追殺高中生，還追進校園裡，這也讓校園安全拉警報。

