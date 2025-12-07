醉漢搭小黃動口又動手！女司機被騷擾 律師曝可能下場

台南市發生一起計程車乘客酒後騷擾女司機事件，引發社會關注。該名男性乘客坐在副駕駛座，不僅對女司機言語輕薄，還進一步動手碰觸她的身體。雖然當事人最終沒有報警，但仍公開相關影像提醒大家注意。律師表示，這類行為已構成性騷擾，若被提告，涉事者可能面臨刑事訴訟及民事賠償責任。此事件也引發計程車業界對女性司機安全保障的討論。

疑似醉漢搭小黃，對女司機動口又動手，遭當事人怒公布畫面提醒注意。（圖／翻攝臉書＠台南大小事）

這起離譜的載客事件發生在台南市區，一名疑似酒醉的男乘客搭乘計程車時，對女司機進行騷擾。從公開的影像中可見，該名男子坐在副駕駛座，對女司機說：「妳很空虛嘛」等言語輕薄的話，讓女駕駛感到尷尬。情況很快惡化，男子不僅言語騷擾，還動手碰觸女司機。女司機立即表示：「不要碰我」，並一邊溫和地告誡乘客，一邊加速行駛，希望盡快結束這段不愉快的經歷。值得注意的是，雙方並不相識，純粹是乘客與計程車司機的關係。

其他女駕駛李小姐對此事件表示，這種情況確實很誇張，遇到類似狀況時應該可以拒載，或是假裝鎮定，直接將乘客載往警察局。她也分享了自己的防範措施，包括透過後照鏡觀察乘客是否有奇怪動作，盡量不讓男乘客坐在副駕駛座，以及夜晚時間盡量避免接路邊攔車的客人。

台南傳出疑似醉漢搭，騷擾女司機，雖然未報警，已引發其他女司機人心惶惶。（圖／TVBS）

台市計程車教育輔導協會理事長王俊傑則建議乘客，不要開玩笑或嬉鬧，以免造成不必要的誤會。面對酒醉或心懷不軌的乘客，女性司機往往難以同時顧及行車安全和自身保護，此時司法保障就顯得格外重要。

非當事律師梁家瑜解釋，案中行為人違反他人意願，以言語或行為造成他人感到羞辱或不舒服，已構成性騷擾防治法所定義的性騷擾行為，受害者可提起告訴。此外，依照民法規定，受害者還可提出損害賠償請求。

《TVBS》提醒您勇敢說不：

◎尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110

◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7

◎婦女救援基金會 02-2555-8595

◎勵馨基金會諮詢專線 02-8911-5595/性騷擾專線04-2223-9595

無論如何，女性都應該勇敢拒絕不當行為，避免因沉默而讓對方得寸進尺。這起事件也提醒大家重視女性在工作場所的安全問題，特別是像計程車司機這類需要與陌生人獨處的職業。

