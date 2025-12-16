醉漢攤販前嘔吐遭喝止 不滿被罵情緒失控朝老闆砍2刀

男子在攤販前不小心嘔吐，被老闆喝斥後心生不滿掏刀砍人。（圖／TVBS）

花蓮市發生一起酒後暴力事件，一名31歲王姓男子因在攤販前嘔吐被喝止後，竟情緒失控毆打攤商並持刀傷人。馮姓攤商被砍傷送醫，縫合14針，所幸無生命危險。警方迅速組成專案小組，在案發兩小時內就在吉安鄉五穀宮前攔查到接應車輛，將犯嫌及接應友人一併逮捕。全案依涉嫌恐嚇、傷害及殺人未遂罪移送花蓮地檢署偵辦。

事件發生在花蓮市重慶路，31歲王姓男子喝完酒步行返家途中，在馮姓攤商的攤位前不小心嘔吐。監視器畫面顯示，當時男子搖搖晃晃走在路上，突然走到路邊攤販前低頭嘔吐。馮姓攤商看到男子吐在店門口，立刻站起身制止，沒想到男子情緒突然失控。王姓男子不僅伸腳踹向攤商，還出手毆打，甚至掏出折疊刀朝對方刺了兩刀後迅速離開現場。馮姓攤商緊急送往醫院救治，縫合14針，幸好沒有生命危險。

警方事後調閱監視器，發現男子逃到附近巷弄後，打電話請朋友前來接應。花蓮分局偵查隊分隊長王傑陞表示，分局獲報後立即成立專案小組，並在案發後兩小時成功緝獲涉嫌人及接應友人到案，全案依涉嫌恐嚇、傷害及殺人未遂罪移送花蓮地檢署偵辦。這起事件源於男子酒後情緒失控，原本只是想回家休息，卻因一時衝動，從口角衝突演變成持刀傷人的嚴重暴力事件。

