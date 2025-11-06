醉漢新莊暴走騷擾學童！警方勸導不聽 出動9警力保護管束

一名49歲謝姓男子在新北市新莊四維路附近酒後失態，不僅在車陣中穿梭，還在路邊胡言亂語，甚至騷擾附近補習班學生。當地警方原本好意勸導他離開，但該男子不聽勸阻，最終警方不得不出動9名警力將其保護管束帶回派出所。此事件發生在5日晚間7點多，由於現場附近有國中、國小以及多家補習班和安親班，警方擔心男子的行為會對學童造成威脅，才採取強制措施。

男子穿梭車陣、騷擾學童，勸導不聽遭9名員警保護管束。 (圖／TVBS)

當天晚上，這名謝姓男子在新莊街頭左搖右晃，走路不穩，言語不清。當巡邏員警上前關心詢問時，他竟反問警察「你是誰」，完全不配合警方勸導。雖然男子當時並未做出過於奇怪的舉動，但警方仍基於安全考量，第一時間勸他回家。然而，該男子堅持不肯離去，繼續在原地逗留，警方只好尋求其他同仁支援。

警方不斷勸導男子「喝醉酒就回家睡覺」，但他似乎聽而不聞，就是不願離開現場。更令人擔憂的是，男子不時對路過的學生進行言語騷擾，甚至有作勢攻擊的行為。考慮到附近有許多學童出入，警方為避免意外發生，最終決定採取強制措施。

「他人就都在這裡，很多小朋友，等下留在這邊怎麼辦」，現場警方表示，為防止男子繼續騷擾小朋友，最後一共出動9名警力，將他進行保護管束並帶回派出所。直到晚上9點多，謝姓男子稍微清醒後，警方才解除保護管束，讓他自行離開。

由於當時出動警力陣仗較大，附近居民一度以為發生重大刑案，引起不小騷動。這起事件提醒民眾，酒後行為不僅可能危及自身安全，也可能對他人造成不必要的困擾，甚至引發公共安全問題。

