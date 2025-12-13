醉漢校園大追殺！ 只因「對到眼」持美工刀追殺高中生

曾姓男子疑因酒後失控，持美工刀追殺兩名高中生。讀者提供

屏東校園驚傳隨機「美工刀追殺」案！兩名高中生今（13日）中午在屏東市仁愛國小旁長椅休憩等友，沒想到竟只因與一名騎單車的醉漢「對到眼」，瞬間引爆一場恐怖的校園大追殺。45歲曾姓男子酒後失控，二話不說從外套內掏出美工刀，反手持握且刀刃向下，邊口出穢言恐嚇，邊朝著兩名無辜學生狂奔追擊。兩人躲進保健室，鍾姓校護緊急報警，警方制伏曾男後，依殺人未遂罪送辦。

「我剛被追殺！」高中男學生的家長事後餘悸猶存地在臉書貼文，指出學生們見狀嚇破膽，拔腿狂奔，一路衝向仁愛國小大門口保命。諷刺的是，案發當天適逢仁愛國小舉行校慶，校園內外人潮眾多，這場追逐戰讓歡樂的校慶瞬間變成恐怖「煉獄」！

廣告 廣告

男學生被歹徒追殺進校園，被迫在校內跑了整整「兩圈」逃命，同時顫抖著手用手機報警求救。最後衝入保健室大喊求救時，57歲鍾姓校護立即化身「天使女神」，展現超乎常人的機警和冷靜。

校護看見學生被持刀追趕進來，第一時間將周邊目擊的學童共6人，加上這兩名高中生，全部「拉進」保健室。她隨即將門「反鎖」，並指揮眾人「用身軀頂住門」，成功阻擋這名暴走醉漢闖入，她同時立即通報校長並打電話報警。

屏東警分局獲報後，即刻啟動快速打擊部隊，火速趕抵現場，迅速在校園內將這名持美工刀的曾姓男子壓制逮捕，並當場查扣了兇器。警方證實，曾男因酒醉，不滿學生看他，才持刀揮舞滋擾，所幸無人受傷。

因案發地是屏東縣人數最多、學童超過1300人的大型小學，加上適逢校慶，現場狀況極度危急。警方訊後將曾男依殺人未遂、恐嚇等罪，移送屏東地檢署偵辦，並建請檢方「聲請羈押」，誓言確保校園安全。



回到原文

更多鏡報報導

摩鐵喬債喬出重傷！ 「混血89」狂踹頭致昏迷指數3 辯「不想殺人沒用刀」

泰拳男嗑藥失控！ 花火節變「鐵拳煉獄」 倒地好友遭密集爆頭活活打死

彰化男喝到爛醉 賓士SUV撞民宅翻肚 警測出0.99毫克驚人數值