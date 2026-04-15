醉漢派出所內毆打所長！ 妨害公務遭判刑2月

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男子進入警局後情緒失控，接連攻擊人。（圖／東森新聞）





新竹市一名男子在去年10月因酒後失控，從酒吧搭車返家途中，竟從後座攻擊駕駛，並在進入警局後情緒失控，攻擊派出所長。最終，新竹地方法院依妨害公務罪判處該男子兩個月有期徒刑。

事件中，這名白衣男子在派出所內搖搖晃晃，雙手揮舞，試圖朝黑衣男子揮拳。據了解，段姓男子在酒吧喝醉後，搭乘陳姓友人的車回家，但在途中卻突然從後座攻擊陳姓友人。陳姓友人無奈之下將車開往南門派出所尋求協助，然而段姓男子在派出所內再次情緒失控，攻擊執勤的派出所長。

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新竹市南門派出所副所長彭金隆表示：「本案不僅傷及無辜司機，更進一步攻擊執勤員警，嚴重挑戰公權力與社會秩序。」

事後，段姓男子對警方表示不記得當時發生的事情，但在進入法院後，終究得為自己酒後斷片的行為負責，並進行深刻反省。

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