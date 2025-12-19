醉漢闖市場"揮舞平底鍋"咆哮 警到場壓制

中部中心/王俞斐、林韋志 台中報導

台中一名男子喝的醉醺醺闖入市場，胡言亂語不斷咆哮，甚至還揮舞手中的平底鍋，脫序行徑讓買菜婆媽看傻眼，就怕他會打傷人，警方獲報到場，合力將男子制伏，帶回派出所管束。





醉漢闖市場「揮舞平底鍋」咆哮 警蜂擁而上壓制帶回

醉漢闖市場「揮舞平底鍋」咆哮 警蜂擁而上壓制帶回









體型壯碩，喝的醉醺醺的男子，闖入市場，在車道徘徊，左手摸了摸民眾的車，右手卻拿著一個平底鍋，沒來由的行徑，讓逛市場的婆婆媽媽，摸不著頭緒，就怕男子失控動手打人，趕緊報警。

醉漢闖市場「揮舞平底鍋」咆哮 警蜂擁而上壓制帶回

男子痛的不斷哀嚎一開始還想反抗 最後放棄掙扎被帶回派出所









警方獲報到場，男子情緒還是相當激動，嘴裡不斷念念有詞，胡言亂語，沒人聽得懂他在唸什麼，甚至還失控咆哮。眼見男子步步進逼，情緒沒有緩和，員警抓準時機，蜂擁而上，合力將他壓制在地。男子痛的不斷哀嚎，一開始還想反抗，最後放棄掙扎，被帶回派出所





醉漢闖市場「揮舞平底鍋」咆哮 警蜂擁而上壓制帶回

男子酒後拿著平底鍋跑到市場發酒瘋 最後被優勢警力制伏









事發在台中西屯區光明市場，42歲張姓男子，住在附近，沒想到喝完酒後，拿著平底鍋，跑到市場發酒瘋，最後被優勢警力制伏，幸好沒有造成人員受傷。





《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

