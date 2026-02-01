醉漢、一家四口都被丟包趕下車 醫見「網檢討家長」嘆雙標反被嘲

近日台灣接連發生兩起「丟包」事件，兩起事件中，司機皆以「乘客行為影響行車安全」為由，要求乘客下車。（示意圖／鏡報）

近日台灣接連發生兩起「丟包」事件，引發社會高度關注與討論。兩起事件中，司機皆以「乘客行為影響行車安全」為由，要求乘客下車，然而社會輿論的反應卻出現明顯差異。婦產科名醫蘇怡寧日前在臉書粉專「蘇怡寧醫師愛碎念」發文指出，真正值得討論的，並非車內衝突本身，而是「我們如何決定，誰值得被保護，誰可以被拋下」。

第一起事件發生於快速道路，一名年輕男子被司機要求下車後，隨即遭後方車輛撞擊身亡。司機事後表示，該名乘客疑似酒醉失控、干擾駕駛安全。儘管事故仍待進一步調查，但輿論普遍認為，無論乘客行為多麼失序，都不應將人丟在高風險路段。

廣告 廣告

然而另一起事件中，一名五歲孩童在接駁車上哭鬧、踢椅，全家因此在交流道口被要求下車。司機同樣主張乘客影響行車安全，但此案卻引發輿論分裂，部分聲音開始轉而檢討家長，甚至出現「不會教就不要生」、「被丟包也是自找的」等言論。

對此，蘇怡寧直言，兩起事件「司機援引的理由完全一致，都是行車安全」，但安全標準卻因乘客身分不同而出現雙重標準。他指出，若安全真是最高原則，「那它就不該隨著乘客年齡或社會觀感而改變適用標準，否則那就不是安全，而是情緒性的選擇性執法」。

蘇怡寧進一步從醫學角度說明，五歲孩童的大腦前額葉皮質尚未成熟，衝動控制與情緒調節能力本就不足，要求孩子在高壓、陌生環境中展現成人等級的自制力，「不是教育，而是對生物發育的無視」。他也形容，要求孩子不哭不鬧，與「要求重感冒的人不准咳嗽」，在本質上並無不同。

他感嘆，台灣一方面高喊少子化是國安危機，另一方面卻在公共空間對育兒家庭極度不友善，「只要孩子哭就開始審判家長，只要生活被打擾就合理化排除」。蘇怡寧直言，如果社會能理解酒醉成人的失控，卻無法包容孩子的哭鬧，甚至為丟包孩子找到道德理由，那就必須誠實面對，「我們並不是真的在意安全，而是在選擇，哪些人值得被這個世界接住，哪些人可以被丟下去」。蘇怡寧最後指出，這樣的價值選擇，「比丟包本身更冷酷無情」，也值得整個社會深思。

不過貼文曝光後，不少網友紛紛留言表示，「完全搞錯重點，差別是丟的地方不一樣！你把一條魚丟在水裡，跟丟在水泥地上會一樣嗎？」、「這完全就是二件不同的事，你是抓到厭童二字就自嗨吧！怕人家不知道你受眾是幼童父母？」、「丟包地點是不是還要再詳細說明？後者的地點不是交流道口，而是上交流道前的路邊，且旁邊有便利商店。厭童不可取，但也許也可以再想想要不要無限上綱」、「請不要鬼扯，小朋友和家長一起被丟包在超商附近我感覺相當安全，付出的代價就是父母自己花錢叫車，真要說的話這叫作合理的教育成本，這並不是無法解決的，跟什麼厭不厭童或是對兒童不友善我想沒什麼關係，不要瞎扯好嗎」。

但也有少數網友認為，「如果社會環境讓人感到不被理解與支持，又怎能期待年輕世代願意安心生養下一代？」、「好難過、這個從小教我老吾老以及人之老、幼吾幼以及人之幼的國家怎麼變成這個樣子，為什麼一個願意捍衛同志權益、寵物權益的國家，卻要求孩子不許發出聲音」。



回到原文

更多鏡報報導

見「西瓜海上漂」千萬不能撿 知情人揭背後原因有洋蔥：該回家了

被Threads「甜點特價」吸引！她1行為秒被詐騙5萬 警揭犯罪手法

為何45歲還單身？年薪230萬男「超狂婚姻條件」曝光…全網傻眼勸：快逃

新北蘆洲「2公尺蟒蛇遛大街」！學步車女童淡定經過…網炸鍋：台灣的佛羅里達？