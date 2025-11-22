醉爆口角怒砸車！ 男丟酒杯襲警濺血 遭快打壓制

台中市 / 綜合報導

台中2名親戚關係的男子，深夜酒喝多了，不但爆發口角，還砸破路邊休旅車的玻璃，氣氛相當火爆，警方啟動快打部隊到場，要來勸阻衝突，其中梁姓男子情緒激動，把手上的酒杯砸向警員，造成警員左手臂流血受傷，大批警員立刻將動手行 凶 的梁姓男子壓制在地，依妨害公務及傷害罪移送法辦。

打赤膊的梁姓男子，被警員雙手反銬壓制在地，警方要出動快打部隊，將他團團包圍起來是因為，警方來處理糾紛，梁姓男子拿酒杯砸傷1名警員，警員左手臂劃傷流血，在路邊的流理台清洗傷口，警方在抓人的時候，民眾也忙著清掃地面的碎玻璃。

廣告 廣告

今(22)日凌晨3點多，台中西區篤行路2名男子酒醉爭吵，警方啟動快打部隊到場，有的拿著甩棍，有的戴上臂盾，要來控制衝突，起爭執的2名男子是親戚關係，酒喝多了不但爆發口角衝突，還砸破路邊休旅車的玻璃，巨大聲響嚇壞不少民眾，附近居民說：「我們剛剛本來有要勸，但是他不讓我們勸，他叫我們離開，對，家人關係啦。」

警員將其中一名男子帶離現場，打傷警察的梁姓男子被壓制在地，因為拉扯間受到輕傷，警員通知救護車將他送醫，台中市第一警分局民權所所長李建興說：「警方在蒐證的時候，梁男突然折返，手持玻璃杯，砸向現場值勤同仁蘇員，導致左手臂劃傷流血，經包紮後無大礙。」

警方調查，梁姓男子不服警方勸導，還砸傷警員，被當場逮捕，依妨害公務及傷害罪將他移送法辦。

原始連結







更多華視新聞報導

台中夜店酒客鬥毆遭逮 1人掛彩急送醫

疑為愛談判破局 雙方鬥毆3人遭砍送醫.5嫌被逮

兩派尋仇街頭鬥毆 拿噴火瓦斯桶當武器

