醉男上錯車、運將沒確認 載客烏龍變糾紛
高雄一名運將日前要載預定叫車的乘客到鼓山裕誠路，沒想到目的地都快到了，乘客卻反問怎麼沒照著他的要求開？原來後座那名男子喝醉了，上錯了車，根本不是運將原本要載的客人。
計程車運將vs.酒醉乘客：「左轉左轉，吼，左轉啊，（為啥要左轉）。」
酒醉乘客上車，眼看前方路口運將沒彎，雙方開始吵了起來。計程車運將vs.酒醉乘客：「你不知道我要去哪裡，（你不是要去裕誠路嗎），鼓山路啦，（你是不是吳先生，你什麼先生我不知道啦，你是吳先生嗎）。」
運將問男子是不是叫車的乘客吳先生，男子顧左右而言他，就是不願正面回答，口氣還越來越差。原來從頭到尾，他根本上錯車，運將不忍了，決定回頭載原本預定的乘客。計程車運將vs.酒醉乘客：「我回來載吳先生你重坐啦，你要給我放鳥嗎。」
整件事直到運將把車開到警局，雙方紛爭才就此化解。日前高雄鼓山一名運將要載指定乘客到裕誠路，這名男子疑似喝醉了上錯車，運將也沒確認到，雙方烏龍一場。至於運將把男子載到警局、有沒有報案，警方還要調查。
更多東森新聞報導
本月第2起！日本43歲警持槍自戕 死在警局
1歲兒突翻白眼口吐白沫！母嚇壞衝警局求救 金山警開道馳援
為「光電板」赴警局說明謝龍介 再嗆郭國文：是廠商代表？
其他人也在看
閃兵案判刑出爐！坤達重判2年8月 王大陸刑罰僅1年 內幕曝光了
（記者張芸瑄／綜合報導）新北地檢署偵辦藝人閃兵案，昨（14）日再度起訴12人。綜合今年2波起訴與日前自首者，已 […]引新聞 ・ 1 天前
「68兩多黃金變680多兩」 銀樓收據標錯小數點沒人發現 車手.收水手被逮賠大了
詐騙集團向彰化一名陳姓婦人，詐取價值500多萬元的68兩多的黃金，卻因為銀樓業者把收據上的小數點標錯了，標成683兩，最後詐團車手和收水手被逮到，案件進到法院審理時，要清算、查扣詐騙金額，沒人發覺收據有誤，直到判決書出爐才發現。換算成現在的市價，683兩黃金價值1億多，收水手如果沒提出異議，就要被查扣1億多元。TVBS新聞網 ・ 18 小時前
SBL簽賭假球案 球星柯旻豪一審判刑7年 吳季穎判刑2年、緩刑5年
前SBL裕隆隊球員柯旻豪等15人涉簽賭及打假球，不法所得逾2000萬元，檢方依違反運彩條例等罪嫌起訴。士林地方法院今天（17日）判處前球員吳季穎2年徒刑，緩刑5年；柯旻豪7年徒刑。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 小時前
台大男神孫炫東夜店狂歡 喝茫開1500萬法拉利酒駕遭逮補、車扣牌
【緯來新聞網】26歲網紅「台大男神」孫炫東，日前凌晨在台北市東區因酒後開車被警方當場攔查逮捕，當時他緯來新聞網 ・ 21 小時前
日客遊九份錢包不翼而飛 警逮2東南亞女賊"偷遍各大景區"
社會中心／綜合報導這個月14號，一名日籍旅客，到位在新北市瑞芳區的知名景點"九份老街"遊玩時，發現錢包不翼而飛。警方調閱監視器，發現竊嫌是兩名東南亞籍的女子，而且兩人從八月起，就偷遍各大風景區。人群裡，一名頭戴黑色帽子的女子，先是東張西望，接著她舉起左手，向一旁的同伴打暗號。同樣戴著黑色帽子的同伴，一走上前，就拿出手機，假裝拍照讓一旁的遊客們，卸下心防。沒想到，就在這時，兩人聯手，趁著旅客一個不注意，就順手摸走對方的錢包。穿著厚重衣物，還企圖戴帽子，躲避監視系統。這兩名女子，聯手行竊的過程，僅花了不到幾秒鐘，原來她們都是慣竊。這起竊案，就發生在這個月14日傍晚。一名日籍旅客，到九份老街遊玩時，驚覺自己身上的皮夾，不翼而飛。警方調閱沿途監視器，鎖定兩名東南亞籍的女子，行跡相當可疑。沒想到，一查後發現，這兩名竊賊，從今年8月開始，就在各大觀光景點，犯下多起扒竊案件。新北市傳出兩名東南亞籍女子，偷遍各大風景區。（圖／翻攝畫面）瑞芳警分局九份派出所所長林冠宏表示，於15日晚間，在瑞芳區成功將兩名犯嫌拘提到案，警方也將持續向上追查，是否有其他共犯，本分局轄區多為重要的國際觀光景點，警方將持續加強巡查，與警力佈署，保障遊客與市民安全。低著頭，全程不發一語，兩名女子先後坐上警車，要為自己的行為，付出代價。新北市傳出兩名東南亞籍女子，偷遍各大風景區。（圖／翻攝畫面）原文出處：日客遊九份錢包不翼而飛 警逮2東南亞女賊「偷遍各大景區」 更多民視新聞報導8次來台偷竊！港籍廚師專挑蘋果耳機下手 粗估得手10萬餘元高雄女賣金鍊約秤重! 買家幫收拾"偷塞口袋" 騙領錢逃逸九龍太子宮600萬"卯兔星君"金身落難! 竊賊抱走神像民視影音 ・ 14 小時前
擁1.9萬粉絲！台大男神酒駕遭逮 IG秀自購藍寶堅尼、法拉利超跑
台大男神孫炫東，8日清晨6時酒後駕駛1480萬元的法拉利488 GTB，行經忠孝東路四段巷弄時遭警方攔查，警員提醒他不要酒駕，但孫男仍執意開車上路，警員隨即要求他下車酒測，數值高達0.87毫克，警員遂將孫男依公共危險罪嫌送辦；據了解，孫炫東IG擁有1.9萬粉絲，曾分享自己購買兩部超跑，包括這次被扣車的法拉利。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
NANA「42億元豪宅」驚爆遭男持刀闖入 母女聯手壓制！他激烈扭打後送醫
韓星NANA當年以女團After School出道，事後憑藉精湛演技，以女打仔形象聞名。據了解，NANA今（15日）豪宅今清晨遭一名30多歲男子持凶器闖入搶劫，所幸最終與母親成功將男子壓制，並通報警方。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
涉勾結詐騙集團洩密起訴 網紅「仙塔律師」3人移送懲戒
網紅「仙塔律師」李姓、趙姓與蔡姓律師被控勾結靈骨塔詐騙集團，台北地檢署日前依洩密、洗錢等罪起訴三人。北檢認為三名律師違反律師倫理規範情節重大，今天（17日）依律師法將三人移送律師懲戒委員會。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 小時前
舉發職場霸凌「公文竟遭洩密」！台南勞檢官員向廉政署自首獲緩起訴
檢方調查指出，余姓男子於民國114年1月間向台南市政府職安處，申訴舉發其公司安全設施不足、主管對他霸凌，涉違反職業安全衛生法第39條等情事。因其工作場所具危險性，依勞動檢查法，應移由勞動部南區職業安全中心處理。受理檢舉的張姓技士依處理程序，必須將該案轉寄勞動部...CTWANT ・ 4 小時前
出沒高雄！ 賣國旗詐騙再現 俄男持觀光簽證賺錢遭遣返
高雄出現假冒聾啞人士詐騙！一名俄羅斯籍男子持觀光簽證來台，在飲料店外及民宅內兜售自製的「我愛台灣」國旗，每面售價100元，宣稱自己是聽障人士需要旅費贊助，由於違反簽證規定從事營利活動，這名俄羅斯籍男子將被驅逐出境，並面臨3至5年的來台管制。警方提醒民眾提高警覺，勿因同情心而上當受騙！TVBS新聞網 ・ 1 天前
"花和尚釋永信"涉挪用資金.侵占等 中媒證實檢"批准逮捕"
社會中心／綜合報導前中國人大代表、少林寺住持方丈"釋永信"，被爆出涉嫌挪用資金、侵占寺產、包養多名女性，還育有私生子等醜聞。釋永信不僅被少林寺，逐出佛門。今年7月底，他還在機場，準備逃亡海外前，被中國政府帶走調查。中國官方媒體週日也證實，釋永信已被檢方做出"批准逮捕"。民視 ・ 17 小時前
婦人不滿弄丟藥要求重領被收費 失控大鬧醫院遭逮
桃園市 / 綜合報導 桃園市龍潭區一家醫院，昨(14)日中午發生醫療暴力糾紛！一名婦人先前領藥後，不慎弄丟藥品，到醫院櫃台要求再領一份，醫院人員告知須加收費用，婦人不滿當場情緒失控，不但是大聲飆罵，還動手破壞櫃台電腦設備，脫序行徑在醫院大廳上演，引發許多民眾圍觀，警方獲報到場則依現行犯逮捕。婦人VS.醫院人員說：「看病就收幾百塊，為什麼還要再來補錢，(不要罵人喔)。」藍色上衣的婦人，怒氣沖沖不斷咆哮，對著櫃台破口大罵，醫院人員出聲制止，她卻變本加厲，手伸進櫃台內，把電腦滑鼠辦公用具，全都扯出來巨大聲響，嚇壞大廳裡的民眾，紛紛停下查看，婦人VS.醫院人員說：「(這位小姐，不要這樣)。」事發在昨(14)日中午，桃園市龍潭區一家醫院，發生醫療暴力糾紛，一名婦人先前到醫院就診，領完藥後不慎弄丟藥品，到櫃台要求再領一份，醫院人員回應，須重新支付費用，婦人不滿當場情緒失控，不只飆罵還破壞櫃台，警方獲報到場，依現行犯逮捕。民眾說：「本來是妳自己弄丟的，不是他們裡面的人不給妳，所以妳再補錢是應該的。」有民眾認為醫院的藥，不是無限量供應，婦人自己弄丟再次收費，本來就很合理沒必要動氣，甚至暴力相向。桃園市龍潭警分局聖亭派出所副所長曹培翔說：「警方當場以現行犯逮捕，並依涉嫌違反醫療法及毀損罪嫌，移送桃園地方檢察署偵辦。」不願意多繳幾百塊的藥費，但現在婦人弄壞的電腦設備，通通都得賠償，脫序行為也吃上好幾條罪嫌，都得為自己的衝動付出代價。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
一中街收廢油車門沒鎖 大膽賊摸走現金+手機近8萬
台中市 / 綜合報導 一名收廢油的廠商，到台中一中街收廢油，他心想只是下車一下，沒鎖車門，但回到車上，裝著貨款47000元的包包跟手機都不見了。調閱行車紀錄器看到，一名黑衣男子大膽打開車門行竊，把包包拿了就快閃走人，隔日黑衣男子還拿著偷來的一卡通到超商買飲料。警方已掌握涉案人，要查緝到案。黑衣男子走到白色貨車旁邊，打開副駕駛座車門，整個人伸進車內，拿出一個包包接著快步離開，他可不是貨車司機，而是一名小偷，趁著駕駛下車沒鎖門，趁隙開門把包包偷走快溜，前後不到30秒，但他不知道的是整個過程，全被監視器跟行車紀錄器拍下來。當事人吳先生說：「下車之後就開始工作，但是我忘記鎖門了，就工作完要拿錢的時候，發現整個包包都被人家偷走了，就現金47000，還有手機。」當事人吳先生，11日下午把貨車停在台中一中街，一個轉角邊，當時他以為人就在旁邊，只是下車工作去隔壁店家收廢油，萬萬沒想到，4萬多元的貨款還有手機就這樣被人偷走，損失大約8萬元。當事人吳先生說：「就自己也粗心大意沒有鎖門，因為想說人就在旁邊。」一中街早已是台中數一數二的觀光熱點，就算是平日下午，也是人潮滿滿，嫌犯膽大挑人多的地方下手，他行竊的地點，隔壁一條街就是轄區派出所，兩個地點距離大約只有300公尺，走路最多只要5分鐘，吳先生還提供載具消費紀錄，他說嫌犯很囂張，偷完包包隔天還拿著他的一卡通，到超商買了兩瓶飲料。第二分局育才派出所副所長呂弘智說：「目前警方已鎖定犯嫌身分，將查緝到案後，依刑法竊盜罪嫌，函請台中地方檢察署偵辦。」警方循線調閱監視器，目前已經鎖定涉案男子，吳先生說，能提供的證據他都給警方了，只希望囂張的竊嫌能盡速落網。 原始連結華視影音 ・ 1 小時前
「台大男神」孫炫東凌晨嗨完夜店 開1480萬法拉利酒駕遭法辦
26歲的網紅「台大男神」孫炫東驚傳酒駕！台北市大安分局日前（8）清晨在忠孝東路四段巷弄攔查孫男，發現他酒後駕駛市價約1480萬元的法拉利488 GTB，經酒測後酒精濃度竟高達 0.87mg/L，已達公共危險罪標準，全案依酒駕罪嫌送辦。鏡報 ・ 1 天前
槍響! 通緝男拒檢逃逸 衝撞警車逼警鳴槍遭制伏
南部中心／高雄綜合報導高雄苓雅區，驚傳槍聲，原來警方發現一名通緝犯，從舞廳跟朋友出來，準備搭代駕的車子離開，警方上前盤查，通緝犯居然跳上車試圖逃跑，最後被警方拖下車，車子一度衝撞警方，警方當場對空鳴兩聲嚇阻，場面相當驚險。通緝犯為了躲避警方追捕，在街上跟警方上演你追我跑。（圖／民視新聞）員警vs.逃逸男子：「來你等一下。」警方打算上前盤查，眼看員警靠近，男子竟拔腿就跑。男子往前衝，跳上一台白色轎車，當場被警方從車上拖下來，男子馬上往另外一個地方逃竄，警方將機車駕在白車前頭，白車竟往前衝撞，警方拔槍示警。員警vs.逃逸男子：「等一下等一下。」目擊民眾：「摩托車就放在他前面就撞倒了嘛，撞倒了就叫他們下車啊，裡面有四個人，白色衣服那個應該是通緝犯嘛，就跑到後面巷子開兩槍。」目擊民眾：「有一台白色的車，在那邊剛好停紅綠燈，然後他要上後座，那個警察就在追他，因為那個人已經上車了，上車警察攔他，他才對空鳴槍。」通緝犯找來的代駕車輛，因為衝撞警方，警方拔槍示警，連開兩槍。（圖／民視新聞）而白衣男子趁亂繼續逃跑，最後被警方聯合壓制在地，原來他是一名通緝犯，跟兩個朋友從舞廳出來，找代駕幫忙開車，沒被通緝男子一看到警方前來盤查，急忙逃走，引起警方懷疑，當街上演追逐戰。苓雅分局成功所所長陳昀辰：「警方立即當場攔停，李嫌下車逃逸，車輛於過程中衝撞警組，警組對空鳴槍兩槍，本案李嫌為通緝犯，警詢後解送歸案。」三名男子酒後找代駕，一車四人被盤查想烙跑，警方為了嚇阻，才鳴槍兩槍示警，最後通緝犯被當場逮捕，其他兩名男子跟代駕，則被依妨礙公務送辦。原文出處：往哪逃！通緝男拒檢逃逸 衝撞警車逼警鳴槍遭制伏 更多民視新聞報導撞瞬曝光！車頭全毀、磚牆噴飛 新北酒駕男慘了濃煙狂竄！台南歸仁民宅火警 延燒周邊5住宅畫面曝光毒駕拒檢撞警車！高雄男遭連轟6槍仍脫逃 8小時後台南被逮民視影音 ・ 1 天前
西螺凌晨驚見「改裝車團」闖紅燈！拆車牌躲科技執法 警方嚴查
台一線西螺路段再傳改裝車集體闖紅燈事件！目擊民眾拍下10多輛改裝車呼嘯而過的畫面，這些車輛不僅拆除車牌躲避科技執法，還改裝排氣管造成嚴重噪音污染，讓附近居民苦不堪言，「常常半夜兩三點被吵醒」、「已經吵到麻痺了」！警方表示，將調閱監視器畫面追查違規車輛，危險駕車行為最重可罰9萬元，若涉及刑責將依公共危險罪送辦，同時加強聯合稽查，以維護交通安全與居民安寧。TVBS新聞網 ・ 18 小時前
「仙塔律師」李宜諪涉洩密助詐團脫產 將送律師懲戒
本案是因為41歲的呂英菖、35歲的吳芳儀情侶檔，民國111年起以靈骨塔投資名義，詐騙被害人抵押不動產，其中1名被害工程師因不堪欠下鉅額債務喪命。檢方今年4月間將吳芳儀等詐團成員聲請羈押禁見獲准後，準備查扣吳女等人資產時，卻發現吳女名下的百萬休旅車及金飾竟在她遭羈押...CTWANT ・ 44 分鐘前
不滿祭品文在台大發雞排！ 男網嗆「對領雞排學生不利」
台北市 / 綜合報導 日前有網友在網路上發出「祭品文」，預測台北至少放2天颱風假，沒想到預判錯誤，後續更發文預告16日中午在「台大傅鐘」發放雞排，沒想到昨天有人在網路發文怒嗆，揚言要對領雞排的學生不利，警方不敢大意立刻找到這名男子所在位置，通知謝姓男子到案，而他事後向警方供稱，只是一時抒發情緒，但這行為已經觸法，遭到警方依「恐嚇公眾罪嫌」送辦。記者張權說：「日前有網友在臉書上，匿名發文，預測颱風假失敗，要在台大傅鐘這裡發放雞排，但沒想到卻有人，發文要在領雞排這天，對人不利。」就是這篇網友留言回應，不只大罵學生是乞丐，甚至嗆明了發雞排當天，要到場傷害群眾。學生VS.記者說：「應該有吧，(所以明天會來排隊領雞排嗎)，我不會，，不會，我覺得他是真的，只是我應該不會。」學生VS.記者說：「應該是真的。」教授說：「領雞排應該是學生會去領的。」學生VS.記者說：「喔我不知道，但是他後面還有，補發那個文說會在哪裡。」不少學生都覺得匿名發文的網友，是認真打算發雞排飲料，但恐嚇貼文一出，校園內真的發生狀況後果不堪設想，警方獲報不敢大意馬上找出這名網友，根據了解，41歲謝姓男子，14日下午發文要對領雞排的民眾不利，警方通知男子到案，他卻向警方供稱只是一時的情緒抒發，但仍被依恐嚇公眾罪送辦。台北市大安分局羅斯福路派出所長石騰說：「在獲報後四小時內，鎖定發文者為謝姓男子，並於17時許將謝嫌帶回偵辦，謝嫌到案後，辯稱僅為一時抒發情緒留言，並無實際傷害意圖，全案詢問後依恐嚇罪嫌，移請台北地檢署偵辦。」不少學生引頸期盼，想要吃到免費雞排，但貼文一發引發熱議，所幸只是講講而已，要是台大校園，真的發生學生遭到不利，狀況可能一發不可收拾。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
不聽警勸！ 網紅酒後硬開千萬法拉利 酒測值0.87
台北市 / 綜合報導 8日清晨，一名孫姓駕駛開著要價千萬的法拉利，離開台北市東區一間夜店。一開始在路邊被警方攔下，勸戒他如果有喝酒要找代駕，沒想到駕駛仍執意開車，被逮後辯稱只是要把車停好，但酒測值高達0.87遭送辦，車上的女乘客也連坐被罰。孫姓駕駛被起底，是一名有高學歷的虛擬貨幣網紅，作風高調，在幣圈小有名氣。警方VS.孫姓網紅說：「你的車嗎，對啊，沒有喝酒吧，有喝酒，那要找代駕喔，對啊。」嘴上說會找代駕，沒想到不到10分鐘，0010，警方發現車子居然在移動，連忙鳴笛上前攔查。警方VS.孫姓網紅說：「你怎麼開車然後又沒繫安全帶，我只是把車停好就好了，再來再來再來，分析中。」男子辯稱只是要停車，但一連串的違規，也被警方逮個正著。記者李采臻說：「男子在人行道違停被攔查，沒想到就在20公尺內的路口，在這裡被警方發現，他不但酒駕，還在單行道逆向。」事發就在台北市東區商圈，8日清晨男子剛從夜店離開，開著的是要價千萬的法拉利，而他身分也曝光。主持人VS.孫姓網紅說：「請教他怎麼賺錢的，好厲害喔，做什麼職業，加密貨幣。」原來這名孫姓男子是一名網紅，經常在社群PO出跟愛車的合照，高學歷背景再加上名車，讓孫姓網紅在幣圈小有名氣。主持人VS.孫姓網紅說：「那要怎麼樣，才可以賺到一台法拉利，你先虧500萬吧，台大延畢仔，你幹嘛，領畢業證書啊。」北市警大安分局敦化所所長呂政隆說：「孫男竟然不顧勸戒，仍然酒後上路，所以予以攔查，並進行酒測，經過酒精呼氣檢測，濃度高達每公升0.87毫克。」孫姓男子不聽勸酒駕遭逮，不僅訊後被移送，車上的女乘客也連坐挨罰。 原始連結華視影音 ・ 23 小時前
揚言"帶槍掃射領雞排乞丐" 41歲男落網改口一時氣憤
社會中心／台北報導日前鳳凰颱風來襲，台大有學生發雞排祭品文，賭台北會放颱風假結果失準，明天中午就要兌現諾言在傅鐘發雞排跟奶茶。沒想到居然有網友發文，嗆聲要"準時帶槍掃射"來領雞排的人。北市警方獲報高度關注，立刻調查。但這名41歲男子到案後卻改口，說只是"一時氣憤"發文，沒有開槍意圖。鳳凰颱風帶來大雨，有台大學生事前發文，要是台北沒放假，就發3百份雞排跟奶茶。結果，台北真的一天都沒放，周日中午就要在台大傅鐘下兌現諾言。不料，卻有網友發文，揚言要"準時帶槍掃射你們這群乞丐"！粉專管理員在臉書社群緊急通知，當天去領雞排務必留意可疑人物，只怕有萬一！揚言"帶槍掃射領雞排乞丐" 41歲男落網改口一時氣憤。（圖／截自臉書黑特帝大）底下紛紛留言，有網友開玩笑說"不切小辣加彈"，＂又不是發蔥油餅、加什麼彈"啦~也有人tag台大駐校警隊還有北市刑大，提醒這不是說「我只是開個玩笑」就可了結的。北市羅斯福路派出所長石騰：「發文者疑似因，不滿發放雞排活動，揚言將傷害排隊人潮等語，本分局獲報後極為重視，立即派員配合校方駐衛警，加強校內外巡守密度，亦立即通報本局，刑事警察大隊共同偵辦，經本分局會同刑大追查，在獲報後4小時內，鎖定發文者為謝姓男子。」警方火速追查，掌握發文者身分，住在新北市新店，41歲的謝姓男子，但他到案後卻改口，說只是對發雞排的活動感到不爽，一時抒發情緒，並沒有實際要掃射意圖。揚言"帶槍掃射領雞排乞丐" 41歲男落網改口一時氣憤。（圖／截自臉書黑特帝大）北市羅斯福路派出所長石騰：「謝嫌到案後辯稱，僅為一時抒發情緒留言，並無實際傷害意圖，全案訊問後以恐嚇罪嫌，移請台北地檢署偵辦。」不管嫌犯怎辯解，網路留言已經構成恐嚇事證，被依公共危險罪嫌移送檢方偵辦。警方特別呼籲，表達言論應保持理性，切勿發表危害公眾安全之言論，否則一定依法究辦。原文出處：台大生兌現承諾週日發雞排珍奶 「他」揚言帶槍掃射下場慘了！ 更多民視新聞報導「攝」狼出沒！噁男偷拍裙底還辯「只是壓到」 當場遭逮結局慘了軍紀敗壞！役男部隊抽電子菸遭檢舉 長官搜寢室意外發現喪屍菸彈對空鳴槍！通緝犯步出舞廳找代駕被警盯竟開溜 下場曝民視影音 ・ 1 天前