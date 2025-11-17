醉男上錯車、運將沒確認 載客烏龍變糾紛

高雄一名運將日前要載預定叫車的乘客到鼓山裕誠路。（圖／翻攝自社會事新聞影音）





高雄一名運將日前要載預定叫車的乘客到鼓山裕誠路，沒想到目的地都快到了，乘客卻反問怎麼沒照著他的要求開？原來後座那名男子喝醉了，上錯了車，根本不是運將原本要載的客人。

計程車運將vs.酒醉乘客：「左轉左轉，吼，左轉啊，（為啥要左轉）。」

酒醉乘客上車，眼看前方路口運將沒彎，雙方開始吵了起來。計程車運將vs.酒醉乘客：「你不知道我要去哪裡，（你不是要去裕誠路嗎），鼓山路啦，（你是不是吳先生，你什麼先生我不知道啦，你是吳先生嗎）。」

廣告 廣告

運將問男子是不是叫車的乘客吳先生，男子顧左右而言他，就是不願正面回答，口氣還越來越差。原來從頭到尾，他根本上錯車，運將不忍了，決定回頭載原本預定的乘客。計程車運將vs.酒醉乘客：「我回來載吳先生你重坐啦，你要給我放鳥嗎。」

整件事直到運將把車開到警局，雙方紛爭才就此化解。日前高雄鼓山一名運將要載指定乘客到裕誠路，這名男子疑似喝醉了上錯車，運將也沒確認到，雙方烏龍一場。至於運將把男子載到警局、有沒有報案，警方還要調查。

更多東森新聞報導

本月第2起！日本43歲警持槍自戕 死在警局

1歲兒突翻白眼口吐白沫！母嚇壞衝警局求救 金山警開道馳援

為「光電板」赴警局說明謝龍介 再嗆郭國文：是廠商代表？

