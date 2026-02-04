醉男叫囂慘遭「快準深狠」刺穿 老母返家驚睹兒倒血泊 國民法官輕判凶嫌13年6月

台中龍井周姓男子持柴刀「一刀斃命」酒醉陳男案，國民法庭依殺人罪判處周男13年6月徒刑。圖為命案現場。資料照片

台中市龍井區去年3月發生47歲陳姓男子酒後到友人住處外叫囂，遭屋內的周姓男子持15公分長的砍柴刀「一刀斃命」，陳男忍痛掙扎返家，體力不支倒在巷弄中，被返家的老母親目睹兒子的最後身影。台中地院國民法官法庭今（4日）審結，依殺人罪判處周男有期徒刑13年6月，全案可上訴。

3名職業法官與6名國民法官組成的合議庭審酌後認為，周男雖非預謀殺人，但在未受強烈刺激的情況下情緒失控，持兇器刺向人體致命部位，導致家屬蒙受永久痛苦。儘管周男承認客觀犯罪事實，但其否認殺人故意的態度，加上未能賠償家屬，最終裁定依殺人罪處以13年6月徒刑。

回顧案發當晚，2025年3月20日晚間，47歲陳姓男子飲酒後，前往龍井區遊園南路一處友人住處外持續吆喝、挑釁。當時正在屋內作客聊天的周姓男子（47歲）因不滿陳男持續干擾，竟心生殺機，隨手從客廳酒櫃抓起一把砍柴刀衝出屋外。

周男一現身，不由分說先徒手將陳男推倒，隨即揮動右手中的砍柴刀，狠狠刺入陳男左胸,。這致命的一刀深達15公分，直接穿刺胸壁，造成陳男氣血胸及低血容性休克。周男行兇後並未收手，還對倒地的陳男補上一腳，隨即冷漠地返回屋內清洗兇刀並洗澡滅證。

受傷的陳男忍著劇痛起身，搖晃地試圖走回家，沿途鮮血直流，甚至必須扶著路邊汽車才能勉強行走，但他終究不支倒地，倒在離家僅數公尺的巷弄中。

最令家屬心碎的是陳母在回家途中，遠遠看見有人倒臥血泊，近看才驚覺那熟悉的穿著正是自己的兒子，當場崩潰大哭。她在法庭上聲淚俱下地痛訴，兒子平時很孝順，晚上還會幫她蓋被子，如今卻天人永隔，痛罵周男「一刀就把他刺死，連一句道歉也沒有」，哀求法官一定要重判。

本案由國民法官法庭密集審理，檢察官陳昭德在法庭上以「快、準、深、狠」形容周男的行兇手段,。檢方指出，周男面對手無寸鐵的被害人，持刀精準刺入心臟附近致命部位，且犯後毫無救護意願，甚至向檢警謊稱有躁鬱症、辯稱只是「劃到對方」，意圖誤導辦案，態度極其惡劣。

雖然周男在審理期間改口道歉，並聲稱願意在出獄後工作，每月撥款扶養陳母「代替陳男盡孝」。但家屬並不領情，律師強調周男至今未進行實質賠償，且其前科累累，自1997年起平均每兩年就犯罪一次，更曾七度被通緝，顯見其有慣性逃避司法、素行不佳的傾向。儘管周男承認客觀犯罪事實，否認殺人故意的態度，加上未能賠償家屬，最終裁定依殺人罪處以13年6月徒刑。



