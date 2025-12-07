醉男夜市旁朝人揮刀！遭警噴辣椒水制伏

基隆廟口夜市旁出現酒醉男子，當街持刀揮舞，嚇壞過路人！一名盧姓男子拿著疑似是軍用刺刀的利刃，朝著人群揮刀，警方趕抵現場，他情緒依舊激動，員警為了避免波及他人，朝他噴灑辣椒水，才將人壓制。據了解，盧姓男子是地方治安的頭痛人物，酒後鬧事已經不是第一次。

今（7）日凌晨3點，一名33歲的盧姓男子酒後脫序，拿出刀子在基隆廟口夜市旁揮舞，隨後還自己絆倒，但仍爬起來想持續朝民眾揮舞刀子，讓一旁的民眾嚇壞，尖叫聲四起，所幸員警逮到機會，將人壓制逮捕。而盧姓男子所持的利刃，與軍刺刀相似，只是較粗糙但並非管制刀械。

醉男遭警方壓制。圖／民眾提供

這不是該男子第一次惹麻煩，他經常酒後在市區鬧事，是地方上的頭痛人物，這回拿利刃揮舞，雖然沒有造成人員受傷，但酒醒後恐怕得付出代價。

※請注意：飲酒過量 有害健康 禁止酒駕

※犯罪行為，請勿模仿

基隆／綜合報導 責任編輯／網路中心

