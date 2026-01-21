醉男大鬧急診「朝警吐口水」 醫生安撫「瞬間安靜」

一名酒醉男子被警方包圍，只見他不斷咆哮、狂飆髒話。（圖／東森新聞）





基隆一名男子大鬧急診室！原來他酒後跌倒撞到頭，被太太送醫，但卻對前來處理的員警吐口水、出腳狂踹。直到醫師上前關心、溫柔安撫後，男子瞬間安靜，和先前完全判若兩人。

警方：「冷靜一點、冷靜一點，冷靜一點，好啦好啦。」

急診室內，一名酒醉男子被警方包圍，只見他不斷咆哮、狂飆髒話，就像一顆不定時炸彈。

酒醉男子：「XXXX，呸，X。」

即便坐在輪椅上，男子依舊失控，狂吐口水、狂罵髒話，還出腳踢警察。直到一名醫生出馬，溫柔安撫酒醉的男子，對方瞬間成了「乖寶寶」。

急診室醫生vs.酒醉男子：「等一下，帶到我這，我們打一隻破傷風，幫你打一針，（好）。」

和上一秒相比，簡直判若兩人。

20號下午3點多，男子酒後不慎跌倒撞到頭，被太太送到部立基隆醫院急診，但他竟在急診室發狂，警方也壓不住。直到醫師溫柔安撫，男子才漸漸安靜下來，而這名天使醫師，就是他本人。

和平醫院急診科主任郭鐘太（2021）：「那你能想像說，每天都有三四百人的八仙塵暴在發生，而且又是隨機性的，所以對台灣的醫療能量，損耗其實很大。」

急診醫學科主任郭鐘太經常在醫院分享醫療知識，而他2023年曾經歷醫療暴力事件，當時有兩名男子在急診室內對值班的醫護人員叫囂。

鬧事傷患（2023）：「被人家噴眼睛，被人家辣椒水噴眼珠的時候，你會這種態度嗎？」

衛福部基隆醫院急診科主任郭鐘太（2023）：「你看他手就開始舉起來有沒有，然後另外一個男的也是，衝上來要往我們護理（攻擊）。」

看過各種醫療暴力，這回主任出手化解，對此郭鐘太醫師低調表示，天氣冷應該要把一部分重心放在急診近期的需求，不占用資源。

