社會中心／王毓珺 吳培嘉 台北報導

喝醉酒還是乖乖回家，別在外面大鬧！日前有名男子，跟朋友聚餐完，喝醉了不回家，竟然跑到台北市建成派出所，先坐在警用機車上玩警示燈，被員警制止後，又跑去按派出所的大門開關，過程中還多次挑釁員警，大嗆這樣有犯法嗎？被依社維法開罰，來看看他離譜的行為。

派出所門口，警用機車不停閃燈。

員警趕緊上前查看，發現一名白衣男，坐在警用機車上，不管怎麼叫他都當沒聽到。

男子一下車，渾身濃濃酒氣，被員警制止不能按警示燈，他還鬧脾氣回嗆，不然想怎樣，你辦我啊！

酒後快回家！醉男大鬧派出所 玩警示燈還狂按大門開關

醉男大鬧派出所 玩警示燈還狂按大門開關（圖／民視新聞）





民視記者王毓珺：「事發地點就在大同分局建成派出所，男子當時喝得醉醺醺，坐在警用機車上面玩警示燈，被制止後，他竟然改成玩派出所的大門，不斷的開開關關。」

建成派出所副所長 黃榮章：「(男子在)警車的旁邊，在那邊把玩我們的警報器，經我們制止完之後，有可能心有不甘，就到我們的大門口這邊，把玩我們的那個電動門。」

還原事發經過，楊姓男子當天跟朋友在附近的餐酒館聚餐，結束後朋友們都各自離開，凌晨兩點，他獨自跑到派出所玩警用機車的警示燈，隨後又不停按門，挑釁的跟員警說掰掰，最終被依社維法裁罰3千元。





但是機車沒發動，警示燈是怎麼亮的？

建成派出所副所長 黃榮章：「警用摩托車的裝備的話，是有按鈕還有行車紀錄器，所以它是會有(自動)過電的，平常的話不能隨便給它開啟，只有緊急狀況，我們出勤的時候使用。」

三杯黃湯下肚，男子控制不住自己的行為，大鬧派出所，這下清醒後，除了要面對罰金，還要看到自己糗態盡現。

