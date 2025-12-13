醉男失控撞民宅 撞柱側翻「頭部撕裂傷」酒測值曝光

彰化縣芬園鄉發生一起嚴重酒駕事故，一名38歲梁姓男子酒後開車，失控撞上民宅圍牆和柱子後車輛翻覆。這起事故發生在13日凌晨，這輛市價數百萬元的賓士休旅車在員草路二段往草屯方向行駛時，因高速失控造成嚴重車禍。警方調查他酒測值高達0.99毫克，肇事駕駛頭部受傷送醫，警方也依公共危險罪嫌將其移送法辦。

醉男失控撞民宅，撞柱側翻「頭部撕裂」酒測值曝光。(圖／民眾提供)

事故發生時，監視器畫面清楚記錄整個過程。影片顯示，黑色賓士先是高速擦撞圍牆，接著又撞上民宅柱子，最後側翻滑向路中。車禍發生後，駕駛受困車內，附近居民立即協助引導救護車並合力救人。

酒測值高達0.99毫克，肇事駕駛頭部受傷送醫，警方也依公共危險罪嫌將其移送法辦。(圖／民眾提供)

芬園消防分隊員殷力誠表示，駕駛被A柱壓在下方受困，他們等待支援人力到場後，利用枕木和墊塊將車體進行穩固和墊高，成功將患者脫困。肇事駕駛頭部有撕裂傷，被緊急送醫治療。

肇事駕駛頭部有撕裂傷，被緊急送醫治療。(圖／TVBS)

事故現場慘不忍睹，這輛高級賓士休旅車損毀嚴重，不僅輪框被撞飛出去，車上的品牌標誌也掉落在一旁。彰化警分局交通分隊小隊長邱澧鮮表示，駕駛執照狀態正常，但酒測值高達0.99毫克，明顯超過法定標準許多。

賓士休旅車損毀嚴重，不僅輪框被撞飛出去，車上的品牌標誌也掉落在一旁。(圖／TVBS)

據知情人士透露，肇事的梁姓男子是芬園當地人，家中長輩經營小型加工廠。事發當時，他疑似從家裡準備前往草屯，卻在酒後貿然開車上路，結果自撞民宅造成車輛嚴重毀損。由於酒駕行為嚴重危害公共安全，梁男已遭警方依公共危險罪嫌移送法辦，將面臨法律制裁。

《TVBS新聞網》提醒您：

◎飲酒勿開車！飲酒過量，有害健康，請勿酒駕

◎未滿18歲者禁止飲酒

