醉男失控砸毀水族店外保麗龍箱 警方啟動快打制伏

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕38歲邱姓男子喝到爛醉，昨(31)日下午3點多路過桃園市桃園區中正路1間水族專賣店，莫名砸毀擺在店外的保麗龍箱及水草，還不斷口出穢言，桃園警分局埔子派出所獲報，立即啟動快打機制將邱男制伏，店家表示不願追究，警方則將邱男帶回保護管束並通知家人帶回。

邱男行為引發民眾側目，他不斷狠踹、狠砸保麗龍箱，過程中還不慎滑倒，明顯酗酒泥醉無法控制自身言行，埔子所獲報啟動快打機制，8名員警迅速趕抵現場，將邱男制伏進行保護管束，防止他滋事危害民眾安全。

廣告 廣告

店家表示誤會已澄清不願追究邱男責任，員警告知相關權益後，將邱男帶返所內保護管束，並通知其家人帶回。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台北光復南路大樓惡火！情侶嗆暈浴室雙亡 兒外出逃過死劫

罕發聲！丁允恭發文「抱歉我辦公室打砲」 下句嗆爆黃國昌被狂讚

汽、機車無照駕駛重罰新制上路 嘉市首日取締13件

台中31歲媽攜2幼子輕生 3歲、8歲童送醫搶救不治

