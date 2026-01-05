醉男失控跳上汽車引擎蓋上叫囂全都錄！ 警員壓制帶回管束反被控傷害

【記者曾佳俊／台北報導】北市中山區松江路一帶近期接連發生交通違停與酒後滋事事件，警方於昨（4）日晚間7時許接獲民眾報案，指稱松江路46巷內有車輛違停且遭人破壞，到場後見一名鄭姓男子手持酒瓶站於車頂，不斷踩踏車輛並不理會警方勸阻，仍不斷對員警叫囂影響安寧，警員將鄭男壓制帶回管束，但鄭男對強力執法有意見，對在場員警提出傷害告訴，中山分局已函請台北地檢署偵辦。

中山分局表示，昨日晚間7時許獲報案，稱松江路46巷20號有違停情事，員警到場見一輛黑色自小客在顯有妨害他車通行處所停車，依道路交通管理處罰條例56條予以告發。

警方指出，而當時同一地點有另一車輛遭人破壞，員警到場後發現鄭姓男子疑似酒醉，手持酒瓶站立於自小客車引擎蓋上，一邊喝著酒還並踩踏車輛，情緒明顯激動。

員警多次出言制止未果，情緒高昂的鄭男仍對在場員警叫囂，並作勢逼近，警方為維護現場民眾及執勤員警安全，依法對其施以管束。

事後，鄭姓男子亦對警方強力執法不滿，對動手員警提出傷害告訴，中山分局已函請台北地檢署偵辦，相關責任與過程，將由司法機關進一步釐清。

據了解，1月4日的違停案件，鄭男車輛停放位置過於突出，阻擋後方車輛通行，才引發民眾報案。

