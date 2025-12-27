醉男失控「跳車頂」傳巨響 女友急哭攔阻幸未酒駕上路

台北市 / 綜合報導

台北市內湖區五分街一處停車場，今(27)日凌晨有一名男子，喝醉酒後大鬧！站上自己車頂狂跳，甚至猛踢車門，女友在一旁苦苦攔阻，兩人還發生爭執，附近住戶被吵醒，趕緊報警處理。而派出所就在停車場隔壁，警方一到男子也乖乖配合送醫。不過好險當時女友即立攔阻，否則萬一開車上路，恐怕會造成意外。

女友VS.酒醉男子說：「你下來啦。」男子站在車頂上，連跳好幾下重踩擋風玻璃，女友在一旁攔都攔不住，女友VS.酒醉男子說：「等一下，回來，你把我弄受傷了啦。」情緒越來越激動，男子大吼大叫猛踢車門，還重心不穩向後摔，接著大力砸車發出巨大聲響。

女友VS.酒醉男子說：「給我，給我，不要開車。」男子還一度拿出鑰匙，作勢要開車女友都急哭了，附近住戶被吵得睡不著，趕緊報警處理。員警說：「是怎樣，喝醉是不是。」警消抵達現場，男子高舉雙手，似乎知道自己鬧過頭了，沒了剛才的氣焰配合就醫。

記者蔡銍湣說：「男子深夜在住宅區裡的停車場大鬧，不過隔壁就是派出所，員警也立刻趕到場處理。」今日凌晨12點多，台北市內湖區五分街，男女朋友發生爭執，男方黃湯下肚一連串脫序行為，不但破壞自己的車還因此掛彩。

台北市內湖警分局東湖所副所長郭森邦說：「女友在場安撫，當事人情緒已穩定，另當事人有輕微受傷，警方立即通報119送醫，現場無其他人員受傷情形。」喝了酒控制不住自己，不僅妨害他人安寧，車子也嚴重受損，但也苦了女友拚了命攔阻，否則男子失去理智，萬一酒駕上路後果不堪設想。

