醉男打飛護理師！他飛躍櫃台衝救同事 帥氣身影被讚爆

台中澄清醫院胸腔外科主治醫師杜承哲分享21日急診室醫療暴力瞬間，一名護理師飛躍櫃台救人。翻攝自杜承哲FB



台中澄清醫院中港院區21日清晨發生急診暴力，林姓男子酒後割腕被送醫，卻大鬧急診室，並毆打詹姓護理師到腦震盪。該院區的胸腔外科主治醫師杜承哲今（1/22）回顧此事，並PO出另名男護理師當時從急診櫃台「跑酷式飛耀躍出來」阻止暴力的瞬間，大讚他有義氣有體力，引起社群熱議。

此事發生在21日清晨，一名30歲的林姓男子酒後與妻子發生爭吵，情緒失控自殘被送急診，他竟企圖追打醫師，又毆打詹姓男護理師，以致護理師腦震盪有外傷，住院治療中。而打人的林男則被警方逮捕。

澄清醫院中港分院副院長、急診科主任蔡哲宏今日受訪說明，詹姓男護理師是資深護理人員，擔憂林男手腕傷口未處理，向林男妻子說明治療流程，沒想到卻被林男毆打。對此，院方嚴正譴責醫療暴力，接下來將協助詹姓護理師提告，維護醫護人員安全與權益。

杜承哲今早也在臉書上發文感謝蔡哲宏協助受害者提告，他感嘆道，很多醫護人員只是無法看著患者滴血離開，希望對方好好完成治療，「但這份替人著想，卻可能變成自己受傷的代價，請不要這樣對待醫護人員！」

此外，杜承哲也PO出一張照片，是林男毆打詹姓護理師的瞬間，原本在急診櫃台裡另一名男性護理師見狀，立刻「飛躍」櫃台衝出去制止，他就大讚「你的身法真的是太靈動了，這個同事有義氣也有體能」。

網友們看到也紛紛大讚，「這個跳躍太帥」、「這護理師太強了吧」、「從櫃檯飛出去根本武林高手」，另有人支持醫療零暴力，「一定要提告不能和解」、「醫院要全額幫忙，去告倒對方！」、「太過分了吧！不要欺負醫護！！」、「為什麼醫療沒辦法跟鐵道一樣，太誇張就解除契約？」、「支持提告！醫院病歷標記『暴力』」。

《太報》關心您，勇敢拒絕任何形式暴力，求助專業人員保護自己與他人的安全。

‧全國家暴專線：113

‧報警：110

‧線上通報：關懷e起來

