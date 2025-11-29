醉男拒搭小黃一打二爆衝突 警方快打部隊趕到他已翻肚躺平

周姓男子酒後拒搭小黃，還毆打大樓管理人員。讀者提供

高雄市大同路鬧區今天凌晨發一起酒後衝突事件，52歲周姓男子因酒後拒絕搭乘已為他安排的計程車離開，竟與2名負責調度車輛的大樓工作人員爆發肢體衝突，警方據報趕到後將3人送醫，並依違反《社會秩序維護法》函送法院裁處。

今天凌晨5時許，新興分局中山派出所警方巡邏時發現周男等3人在大樓前拉扯，立即通報快打部隊到場支援，迅速將衝突人員區隔開來。初步調查，周男因酒後泥醉，拒絕工作人員為他安排的計程車離開，與現場負責調度車輛的吳姓男子與林男爭吵，隨即情緒失控徒手攻擊吳男及林男，引發互毆。衝突過程中周男臉部挫傷，吳男及林男臉部也多處擦挫傷，警方見周男情緒激動，先行實施管束並協助將三人送醫治療。

據了解，事後3人均表示不提出傷害告訴，警方仍依《社會秩序維護法》第87條「互相鬥毆罪」函送高雄地方法院簡易庭裁處。



