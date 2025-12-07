醉男持利器在基隆轉運站閒晃 警噴辣椒水上前壓制

基隆市 / 綜合報導

基隆市仁愛區的二信循環站今(7)日凌晨發生一起男子拿利器在路上遊走的事件。根據了解這名男子喝了酒、而且情緒很激動，幸好警方獲報到場壓制，沒有人受傷。但附近民眾很擔心，因為二信循環站是市區重要的轉乘樞紐，平常人潮很多。而男子也被依違反社會秩序維護法移送裁罰。

員警說：「放下放下。」黑衣男子背對員警靠在牆上，一旁還傳出女子驚叫聲，而警方不只大聲喝斥還出手...，員警說：「放下刀子啦。」員警甩出警棍朝男子右手附近，重重揮擊兩下，才讓鏡頭拍下，原來他的右手拿著一把長長的利器，而男子慢慢轉身，同時把手上的利器丟在地上，雙手舉高蹲在地上，就範配合。

廣告 廣告

記者VS.附近民眾說：「(會不會覺得很危險)，有一點，這(附近)蠻多怪人的。」今(7)日凌晨有人拿利器，在人來人往的路上遊走，讓附近民眾嚇壞了，也擔心交通集散地有安全疑慮，現場畫面，原來事發地點，在基隆市仁愛區仁二路的二信循環站。

這裡是基隆市區重要的轉乘樞紐，不只有國道客運供乘客轉乘，也是市區公車的交會點，還銜接各區交通，是人潮聚集地，附近民眾說：「畢竟這是突發狀況，所以你要警方做好這些事情有點困難。」附近民眾說：「加強一點巡邏是比較好一點。」

基隆市警察局第一分局忠二路派出所所長徐紹文說：「一名民眾於酒後因情緒失控，持利器於路旁叫囂一案，警方到場勸阻該民眾，拋棄手中利器不成後，為維護往來民眾及盧姓民眾自身安危，對盧民使用防護型噴劑，制伏後帶返所偵辦。」

警方也從男子身上，起獲兩把利器還有一把螺絲起子，幸好沒有人受傷，但男子還是被依違反社會秩序維護法，移送裁罰。

原始連結







更多華視新聞報導

居家軟禁有潛逃風險 警方逮捕巴西前總統波索納洛

基隆自來水飄汽油味！ 市府開罰台水公司50萬元

肉眼可見！基隆暖暖也見油污染 謝國樑：非同案

