醉男捷運滋事 捷運員工警察合力制服送辦

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市中山分局大直派出所114年12月27日15時46分接獲110報案稱於大直捷運站內有男子情緒激動，該所擔服捷運站1號出口巡守警力獲報立即到場。

經了解為陳姓民眾因工作問題先與老闆在電話中發生爭吵，陳男與兒子2人步行至大直捷運站準備搭車返家時，陳男因酒後情緒不穩突在捷運站內大吼大叫，大直站廖姓站長見狀上前攔阻進站，然現場陳男情緒仍激動，便遭站長噴辣椒水及站體內保全持鋼叉、盾牌控制，現場除站長於控制陳男過程中右手無名指稍微擦傷外，無人員受傷。

後續警方將陳男帶返所依社維法第72條第一款於公共場所酗酒滋事、謾罵喧鬧不聽禁止法辦。

本案捷運站長、保全員即時使用辣椒水及鋼叉初步制服滋事男子，警方獲報也火速趕赴現場接續處置，顯見捷運維安演練效果良好，有效保護民眾安全。

中山分局再次呼籲，民眾遇是類案件應保持冷靜，通報捷運站人員請求協助，並立即報警處理。