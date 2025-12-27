醉男捷運站前大暴走 站長噴辣椒水、保全鋼叉制伏

台北捷運大直站於27日下午3時許發生一起醉漢鬧事事件。（圖／東森新聞）





台北捷運大直站於27日下午3時許發生一起醉漢鬧事事件。一名50歲男子剛從建築工地下班，疑似因與雇主發生嫌隙心情不佳，飲酒後欲搭乘捷運返家。男子在準備進站時情緒失控、大聲咆哮，站長見狀為維護其他旅客安全，依規定拒絕其入站，未料男子因此遭激怒，現場與站務人員爆發激烈口角。



面對男子失控叫囂，站務人員與捷運保全第一時間啟動應變機制，試圖引導現場動線以免驚擾其他旅客。由於男子無視勸導並持續挑釁，捷運保全最終動用防暴鋼叉，站長則使用辣椒水進行防衛，兩人合力將該名男子壓制在地，迅速控制現場秩序，轄區警方接獲通報後亦火速趕抵現場支援。

廣告 廣告

在 Threads 查看



中山分局大直派出所所長賴新天說明，警方到場時場面已受控制，經確認整起衝突過程中，僅有捷運站長在壓制過程中，右手手指受到輕微擦傷，所幸未波及周遭旅客。警方隨後將涉案男子帶離捷運站，並協助站方恢復現場營運秩序。



該名男子隨後被帶回派出所進行保護管束與偵訊。儘管男子事後酒醒恢復平靜，但其在捷運站內大吼大叫、嚴重影響公共秩序的行為事實明確。警方訊後依違反《社會秩序維護法》中「在公共場所酗酒滋事」之規定，將其移送法辦並予以裁罰。

東森新聞關心您

暴力行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

6.5以上強震機率99% 全台老屋恐撐不住

不斷更新／7.0地震！台鐵暫駛4列次恢復開行

醉男捷運站大鬧！站務員辣椒水+盾牌制服 警帶回調查

