醉男捷運站大鬧！站務員辣椒水+盾牌制服 警帶回調查

捷運大直站下午發生酒醉旅客騷亂事件。（圖／東森新聞）





捷運大直站今（27）日下午有名酒醉男子，因工作導致心情不好，搭捷運進閘門時忽然情緒失控大聲吼叫，嚇壞眾人。捷運保全與站長協力以辣椒水、盾牌制止男子進站，後續男子被帶回警局，依社維法送辦。台北捷運公司對此事件做出回應。

目擊旅客表示，當時男子情緒不太穩定，已經被控制住，警方也迅速趕到，救護車也同時趕抵現場。旅客提到，警方到場速度很快，看到警察到了有感到比較安心，之後站務員引導旅客刷票進站，站內秩序恢復正常。

台北捷運公司回應

台北捷運公司表示，27日下午3點42分，大直站有旅客情緒失控，站務人員處理過中，因旅客對站務人員出現攻擊行為，為安全起見，站務人員使用防身噴劑制止旅客並報警處理，該旅客已經交由警方帶回派出所。

廣告 廣告

臺北捷運同仁基於職責所在婉言勸導，請旅客配合，切勿情緒激動做出不理性行為。本公司重申「暴力零容忍」，同仁遇言語或暴力威脅，一律依法送辦，絕不輕縱。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

200公斤水晶洞砸頭 19歲工人倒血泊死亡

女駕駛快車道突停車下車拿信 警：駕照該重考

起爭執失控！男突爬上引擎蓋狂跳咆哮再砸車

