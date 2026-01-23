醉男捷運站手伸出閘門 鳴笛制止不聽害列車急煞開罰

台北市 / 綜合報導

昨(22)日在台北捷運芝山站內，一名男子喝酒搭捷運，還做出脫序行為，事發當下這名男子不僅無視列車長鳴笛警告，將手危險伸出閘門外，造成列車緊急煞車，而男子被制止後，還不聽勸，在捷運站內大聲咆哮，警方獲報立即到場，依大眾捷運法開罰1萬元。

員警說：「你情緒稍微控制一下，人家要幫你確認。」男子喝得醉醺醺，整個人癱軟靠在捷運內的扶手上，不管員警怎麼問，他就是不肯配合。員警VS.陳姓男子說：「(大哥不是你歇斯底里就可以處理)，(你懂我意思嗎)，我沒有歇斯底里，(對)，我是真的想回家，(好)。」

男子愈講愈激動，聲音也愈來愈大聲，語氣開始不耐煩。陳姓男子說：「我在這邊等了我在等你們處理了不是嗎。」男子伸出雙手聳聳肩，等待員警替他的危險行徑善後，原來他剛剛嚴重影響列車行車安全。

捷運站人員說：「手伸出去，然後列車要進站，進站沒有退出，導致我們列車緊急停車。」22日晚上9點多，台北捷運芝山站，59歲的陳姓男子酒後搭捷運，在列車準備進站時，將手臂伸出閘門外，就怕發生意外，列車長急忙鳴笛警告，但男子不聽勸，經過多次制止，男子還是我行我素，列車長只好緊急煞車。

台北市政府警察局士林分局蘭雅所副所長汪揚諺說：「(陳姓男子)嚴重影響行車安全，捷運站方已依大眾捷運法，對其採取新台幣1萬元罰鍰，針對陳男現場激動咆哮之行為，警方第一時間強勢介入。」

所幸警方即時介入，出動五名警力支援，等他情緒穩定，再由捷警護送他回淡水家，只是陳姓男子危害行車與乘客安全的行為，實在不可取。

原始連結







