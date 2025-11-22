醉男掰彎警車天線 「警界宥勝」跆拳道好手出動逮人

〔記者鄭景議／台北報導〕50歲楊姓男子今(22)日凌晨在台北市大安區忠孝東路四段喝到泥醉，竟失控朝警車咆哮，動手將無線電天線「掰彎」毀損。大安分局敦化南路派出所陳姓警員上前制止，反遭楊男揮拳造成臉部擦挫傷，所幸神似藝人宥勝的警員張棋鈞與陳姓警員立刻制伏逮捕他，全案依妨害公務、傷害及毀損等罪嫌移送偵辦。

大安分局當時在忠孝東路四段執行擴大臨檢勤務，警用巡邏車停放路邊，50歲、有傷害及毒品前科的楊姓男子在凌晨0時許，因飲酒泥醉情緒激動，直接朝著警車嗆聲、咆哮。他不顧警員在旁，衝到車前折凹無線電天線，破壞警用巡邏車。

現場擔任車輛戒護的陳姓警員見狀上前制止，卻遭楊姓嫌犯揮拳毆打，造成臉部擦挫傷。雙方扭打過程中，32歲警員張棋鈞也立刻衝上前協助同仁，導致手部受傷。最終，警方順利制伏失態男子，並帶回派出所偵辦。

據悉，上前協助同仁的張棋鈞，曾因長相神似藝人宥勝上過電視，也有同仁認為他長得像台北市長蔣萬安。張員還是跆拳道國手出身，擁有跆拳3段的好身手，曾入選國家亞運培訓隊，並在2022年代表台灣參加世界警消運動會，在跆拳及空手道項目勇奪1金1銀2銅之佳績。

警方訊後將楊嫌依妨害公務、傷害以及毀損等罪嫌，移送台灣台北地方檢察署偵辦。

