醉男搭火車到終點站"狂睡" 被請下車大鬧候車亭

（地方中心／黃富溢 宜蘭報導）

醉後又鬧事！22號晚間10點多，一名男乘客從花蓮搭火車一路北上，該名乘客卻喝到爛醉，搭到終點站宜蘭車站時，在車內狂睡，遲遲不肯下車。車站人員無奈，只好親自請他下車，沒想到男子在候車亭又大吵大鬧，嚇壞民眾，以為又有恐攻事件，趕緊報警。

身穿藍色外套的男子，在候車亭站都站不穩，搖搖晃晃，不斷大聲咆哮，身旁員警想請男子冷靜，但男子已經喝得醉醺醺，完全無法溝通。

醉男搭火車到終點站「狂睡」 被請下車大鬧候車亭民眾嚇壞

酒醉男子從花蓮搭車，一路睡到終點宜蘭站，不肯下車（圖／民視新聞）

事發在宜蘭火車站，22號晚上10點多，男子從花蓮新城上車，一路搭到終點宜蘭站，但男子喝醉直接睡在車廂內，不下車，最後還請站務員帶他下車。

男子酒醉失去理智，只好請友人將他帶回（圖／民視新聞）

民眾：「也是有影響，就會特別注意周遭環境。」張文攻擊案的陰影未消，又有醉漢在車站鬧事，民眾難免心驚驚。所幸鐵警及時上前，沒有釀成危險，不過男子醉到失去理智，警方只好請友人將他帶回。









