醉男攤前嘔吐不滿遭罵 持利器攻擊害攤主縫14針

花蓮縣 / 綜合報導

花蓮8日下午，發生一起利器傷人案。一名男子酒後本來要走回家，不料行經一處菜攤時，卻不剩酒力在攤販前大吐特吐，菜攤老闆看到被吐了，不滿出聲責備，沒想到最後卻演變成全武行，男子甚至拿出利器攻擊，導致菜攤老闆受傷送醫縫了14針。警方事後調閱監視器，順利逮到這名嫌犯，並依殺人未遂等罪移送偵辦。

身穿黑衣的男子，走路經過路邊菜攤，沒想到他突然彎下腰，當場開始嘔吐，攤商老闆超傻眼，立刻站起來制止，沒想到黑衣男竟用腳狠狠踹攤商，甚至還拿刀朝老闆連續攻擊。

員警VS.攤商老闆說：「(誰砍你，被誰砍)我不認識啊，(你剛剛就坐在這邊喔)對啊，(你先不要動先不要動)。」目擊民眾說：「砍得很深。」攤商老闆緩緩走出攤位，捲起褲管露出傷口，讓救護人員緊急進行包紮，救護人員說：「整個肉被削掉一塊，你先來啦，我先處理你的傷口啦，你先去處理傷口。」

事情8日下午發生在花蓮市重慶路上，王姓嫌犯喝了酒準備步行回家，經過路邊的菜攤前突然嘔吐，馮姓攤商唸了幾句，雙方爆發口角衝突，王姓嫌犯隨即毆打攤商並持刀攻擊，傷人後還逃離現場，馮姓攤商左臀受傷，送醫後總共縫合14針，所幸沒有生命危險。

警方獲報後立即調閱監視器，發現王姓嫌犯傷人後，逃往附近巷內還打電話請友人開車接應，花蓮分局偵查隊分隊長王傑陞說：「成立專案小組並在案發後兩小時，成功緝獲涉嫌人及接應之友人到案，全案依涉嫌恐嚇，傷害及殺人未遂罪，移送花蓮地檢署偵辦。」警方最終在吉安鄉五穀宮前，攔查接應車輛成功逮捕王姓嫌犯，同時起獲作案利器，不讓兇手逍遙法外。

