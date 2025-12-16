醉男朝菜攤嘔吐遭制止 不滿竟踹攤商還持刀攻擊

花蓮一名男子喝醉酒，在攤販前面嘔吐，結果雙方發生激烈衝突。（圖／東森新聞）





花蓮一名男子喝醉酒，在攤販前面嘔吐，結果雙方發生激烈衝突。男子出腳踹了攤商，他甚至隨身攜帶折疊刀，竟當場拿出折疊刀捅了攤商兩刀，隨後搭乘接應的車輛逃跑。攤商遭攻擊臀部受傷，縫合14針，還好沒有生命危險，後續警方也在兩小時內火速逮到人。

黑衣男子搖搖晃晃，走著走著，他先是往車道吐了一大口，捂住嘴巴後又朝右側菜販嘔吐。攤販超級傻眼，氣得站起來理論，卻遭黑衣男子狠狠踹了一腳丟擲物品。

黑衣男子還拿出刀械，往攤販的左臀部捅了一刀，趁對方痛到站不住再補一刀，隨後頭也不回逃跑，留下受傷的攤販。

警方vs.救護vs.攤販：「先來啦，處理你的傷口啦，先處理傷口，（誰砍你），我不認識啊，你剛就坐在這邊喔，（對啊坐在這邊啊），你先不要動。」

攤商真的好無辜，明明不認識黑衣男子，攤位卻被對方嘔吐物弄髒，還挨了好幾刀。救護人員到場，趕緊為他包紮傷口。

警方vs.救護vs.攤販：「裡面縫是...（外面縫了13針喔，砍得很深）。」

事發就在花蓮市重慶路，8日下午2點多，31歲的黑衣男子疑似喝醉酒不勝酒力，走回家的路上在菜攤前嘔吐，遭攤商責罵，雙方爆發衝突，黑衣男子竟拿折疊刀攻擊攤商左臀部，害的對方縫合14針，所幸沒有無生命危險。

但黑衣男子犯案後馬上打電話給友人，搭乘接應的車輛離去，最後仍被警方逮個正著。花蓮分局偵查隊分隊長王傑陞：「本分局獲報後立即成立專案小組，並在案發後2小時，成功緝獲涉嫌人及接應之友人到案。」

警方從重慶路追了3公里，到吉安鄉五穀宮前攔查到接應車輛，埋伏在一旁，隨後逮捕黑衣男子，還查獲犯案用的折疊刀。黑衣男子對著菜販嘔吐有錯在先，竟還出手攻擊無辜攤販，後續被依恐嚇傷害及殺人未遂罪嫌，移送花蓮地檢署偵辦。

