醉男檳榔攤賒帳被拒！怒持菜刀咆哮大鬧

高雄市三民區建工路檳榔攤13日凌晨12時許發生一起持刀滋事案件。根據警方調查，50歲柯姓男子為該檳榔攤熟客，當晚飲酒後前往購買100元檳榔，並要求店員同意賒帳。

店員拒絕柯男賒帳要求後，柯男隨即從身上掏出菜刀，在店門口大聲咆哮並揮舞刀械。根據現場目擊者描述，柯男不僅持刀威脅，更令人意外的是，他竟主動要求店員報警處理。此舉動引起路過民眾側目圍觀，店員擔憂人身安全立即撥打110報案。

高雄市警察局三民二分局員警接獲報案後迅速抵達現場，發現柯男仍持菜刀站在檳榔攤門口。員警立即大聲喝令：「把刀放下！」柯男聽從指示，隨即丟下菜刀並雙手攤開。員警把握時機上前將其強行壓制在地，順利完成逮捕程序。

廣告 廣告

警方確認現場無人受傷後，將柯男帶返派出所進行偵訊。檳榔攤員工向警方表示，柯男為店內常客，經常有賒帳行為。雖然店員最終表示不願提出告訴，但警方仍依法處理。三民二分局表示，柯男涉嫌恐嚇取財罪，全案已移送高雄地方檢察署偵辦。

此外，柯男無正當理由攜帶具有殺傷力器械，違反社會秩序維護法第63條第1項第1款規定，另移請高雄地方法院簡易庭裁定。警方呼籲，民眾飲用酒類應適度節制，切勿因酒後失去理性做出違法脫序行為。警方將持續加強巡邏執法，確保市民生命財產安全，維護社會治安秩序。

更多品觀點報導

新北猛男持雙刀街頭暴走！衝撞警車引爆槍戰 6警急壓制

貨車司機隧道狂按喇叭！還吐檳榔渣攻擊 吃4萬罰單

