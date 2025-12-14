醉男深夜倒臥「車道中央」 公益警即時救援化解危機

【警政時報 林家嘉／台中報導】臺中市西區大忠街於日前凌晨，發生一起酒醉男子深夜倒臥「車道中央」的驚險事件，當時路段光線昏暗、車速偏快，情況相當危急，所幸第一分局公益派出所員警即時發現並迅速將人拖離車道，成功避免可能發生的交通事故與憾事。

警方表示，報案人柳姓男子（71年次）指出，當晚與友人聚餐飲酒後，欲載酒醉朋友返家，惟抵達大忠街某社區時，遭管理員告知該名醉男並非住戶。由於醉男意識混亂、無法清楚表達住址，柳男遂撥打110請求警方協助。員警到場時，發現該名醉男坐在大樓門口，渾身酒氣，對於警方與友人詢問住處皆無法清楚回應，情緒亦顯得不穩定，拒絕友人安排至旅館休息。

酒醉男子深夜倒臥車道中央，公益派出所員警即時上前將人拖離危險車道，成功化解交通危機。（圖／記者林家嘉翻攝）

警方考量現場狀況，先請友人離開，並持續於周邊巡視。不料約五分鐘後，員警再次返回查看時，赫然發現該名醉男已走到馬路中央，整個人呈大字形趴臥於車道上，險象環生。員警見狀立即上前將其從車道拖離，並扶至騎樓安全處休息。由於醉男連手機解鎖密碼皆無法正確輸入，經耐心安撫溝通後，才確認其為張姓男子（43歲）。警方隨即將張男帶返派出所暫時照護，並聯繫其父親（71歲）到所，最終由家屬安全帶返家休息。

第一分局呼籲，酒醉失能不僅危及自身安全，更可能引發交通事故與公共危險，倒臥路中央往往只差一瞬間便可能釀成無法挽回的悲劇。提醒民眾飲酒應適量，聚餐後相互照應，若同行友人出現酒醉失能情形，應及早協助返家或通報警方，共同維護公共安全。

